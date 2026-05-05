EU atribuye a inteligencia compartida en operativo contra ‘El Mencho’ y anticipa más acciones contra cárteles

La cooperación de inteligencia entre Estados Unidos y México quedó en el centro del mensaje de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, tras señalar que el intercambio de información precedió al operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News, Carter presentó ese caso como ejemplo de coordinación bilateral frente al crimen organizado y aseguró que la administración de Donald Trump mantendrá una ofensiva contra las organizaciones criminales.

“Vimos lo que sucedió en México cuando compartimos información de inteligencia con el gobierno mexicano, y ellos tomaron medidas inmediatas contra El Mencho, quien fue asesinado”, afirmó.

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“Puedo asegurarles que es un proceso constante y continuo. Contamos con ayuda de socios en todo el hemisferio occidental”, dijo al referirse al trabajo regional contra redes criminales vinculadas al tráfico de drogas.

Carter subrayó que la estrategia estadounidense no se limita a un solo país. La funcionaria mencionó conversaciones bilaterales y multilaterales con gobiernos del hemisferio occidental, entre ellos Ecuador, El Salvador, Bolivia y México.

Carter endureció el mensaje contra las redes criminales al responsabilizar a la administración de Joe Biden de permitir que varias organizaciones delictivas mantuvieran margen de operación. La funcionaria sostuvo que esos grupos “operaron con impunidad” y colocó esa acusación como contraste frente a la ruta que, dijo, seguirá el gobierno de Donald Trump.

La titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas afirmó que la nueva administración no limitará su estrategia al decomiso de sustancias ni a acciones aisladas contra traficantes. Según su planteamiento, Washington buscará presionar a las estructuras criminales con mayor fuerza, a partir de cooperación internacional, intercambio de inteligencia y coordinación con gobiernos aliados del hemisferio occidental.

“El mensaje es claro”, planteó Carter durante la entrevista con Sean Hannity, al advertir que las organizaciones delictivas enfrentarán una persecución más intensa bajo el actual gobierno estadounidense. Su declaración colocó el combate a los cárteles como parte de una ofensiva regional contra redes que trafican drogas hacia Estados Unidos.

Las declaraciones de la zar antidrogas de Estados Unidos coincidieron con la presentación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas para este año, difundida por la Casa Blanca el 4 de mayo. El documento coloca el combate al tráfico de sustancias ilícitas y a las redes criminales transnacionales como prioridad de seguridad para Washington.

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MSL