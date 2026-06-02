Dictan prisión preventiva al alcalde de Cuautla, Morelos, por delincuencia organizada.

Un juez federal dictó prisión preventiva contra Jesús “N”, alcalde de Cuautla, Morelos, tras ser acusado formalmente de delincuencia organizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Al funcionario se le vincula con el delito de narcotráfico por presuntamente participar en una red de corrupción y crimen organizado entre autoridades municipales del estado.

Como parte de la indagatoria, la FGR señaló que obtuvo datos de prueba para establecer la posible relación del alcalde con el caso abierto contra funcionarios municipales morelenses.

La defensa del edil solicitó tiempo para presentar pruebas antes de que el juez dicte si es vinculado o no a proceso. Por ley, se le presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.

De esta forma, el alcalde de Cuautla permanecerá encerrado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11 “CPS Sonora”, ubicado en Hermosillo.

Jesús “N” fue detenido el pasado sábado 30 de mayo de 2026, como parte de una estrategia federal llamada “Operativo Enjambre”, la cual investiga a diversos funcionarios locales por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La captura ocurrió en el fraccionamiento Costa Azul en Acapulco, Guerrero, luego de que el funcionario municipal pasara 10 días prófugo de la justicia.

Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos, fue detenido por autoridades federales. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Al alcalde de Cuautla se le liga con “El Barbas”

A Jesús “N” se le ligó al Cártel de Sinaloa, después de que se filtrara un video en el que aparece junto a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como el sujeto que se infiltró en 8 municipios de Morelos, según la FGR.

Los municipios de Morelos infiltrados por el crimen organizado fueron:

Cuautla

Atlatlahucan

Yecapixtla

Amacuzac

Totolapan

Ayala

Axochiapan

Jonacatepec

Van más de 85 detenidos con el “Operativo Enjambre”

Con el “Operativo Enjambre” ya sumaron más de 85 funcionarios y exservidores públicos detenidos a nivel nacional desde que inició la estrategia federal.

Entre los grupos delincuenciales golpeados por este operativo que comenzó en el Estado de México, destacaron los siguientes:

La Familia Michoacana

El Cártel de Juárez

El Cártel de Sinaloa

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JVR