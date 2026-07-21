Abaten a ‘El Topo’, presunto jefe del CJNG en Colima

Miguel “N”, alias “El Topo”, señalado como presunto jefe de sicarios de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió durante un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales en Manzanillo, Colima, como parte de un operativo contra la delincuencia organizada.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que el despliegue fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Colima y corporaciones de seguridad estatales, con el objetivo de desarticular una célula criminal que operaba en el puerto de Manzanillo.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se desarrolló en dos acciones distintas. En la primera fue detenida Yanet “N”, presunta integrante del CJNG, además del aseguramiento de armas, cargadores y diversas dosis de droga.

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Abaten en enfrentamiento a "El Topo", ı Foto: SSCP

Posteriormente, durante una segunda intervención, los agentes fueron atacados por civiles armados, lo que derivó en un enfrentamiento. Las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y abatieron a Miguel “N”, alias “El Topo”, identificado como presunto jefe de sicarios de una célula del CJNG en Colima, así como a Enrique “N”, alias “Cobos”, señalado como su escolta personal.

Tras el intercambio de disparos, las autoridades aseguraron dos armas largas, cargadores abastecidos, cartuchos, casquillos percutidos y droga, indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación.

Las autoridades también señalaron que “El Topo” era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en actividades de alto impacto vinculadas con la célula criminal que operaba en Manzanillo.

El Gobierno de Colima indicó que este operativo forma parte de la estrategia para debilitar las estructuras de los grupos generadores de violencia que operan en la entidad, especialmente en Manzanillo, considerado uno de los puntos estratégicos para las operaciones del CJNG debido a la importancia de su puerto comercial.

Con este resultado, las autoridades estatales y federales asestaron un nuevo golpe a la estructura operativa del CJNG en Colima, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros integrantes de la organización criminal.

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MSL