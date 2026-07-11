Caen dos por extorsionar a comerciante con amenazas del CJNG en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo en flagrancia a dos hombres señalados por su probable participación en la extorsión de un comerciante de la alcaldía La Magdalena Contreras, quien denunció haber entregado 25 mil pesos tras recibir amenazas de sujetos que dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los detenidos, identificados como Ángel “N” y José “N”, fueron capturados por agentes de la Policía de Investigación (PDI) durante un operativo de entrega vigilada realizado en la colonia San Bernabé Ocotepec, cinco días después de que la víctima presentó la denuncia ante la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con la investigación, los hechos comenzaron el pasado 23 de mayo, cuando varios hombres armados acudieron a una tienda de abarrotes propiedad de la víctima. Según la denuncia, uno de ellos aseguró ser integrante del CJNG y exigió el pago semanal de 5 mil pesos a cambio de no atentar contra la integridad del comerciante ni de su familia.

Detuvimos en flagrancia a Ángel “N” y José “N” por su probable participación en el delito de extorsión, durante un operativo de entrega vigilada realizado por agentes de la @PDI_FGJCDMX en la alcaldía La Magdalena Contreras.



La investigación permitió establecer que los imputados… pic.twitter.com/Yg7mqo22xi — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 12, 2026

Ante las amenazas y agresiones físicas, el afectado realizó cinco pagos, que en conjunto sumaron 25 mil pesos. Posteriormente decidió acudir a la FGJCDMX el pasado 5 de julio para denunciar los hechos y recibir acompañamiento por parte de las autoridades.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía organizó un operativo de entrega vigilada para identificar y detener a quienes presuntamente acudirían a recoger un nuevo pago. El despliegue se llevó a cabo el 10 de julio en la alcaldía La Magdalena Contreras.

Durante el operativo, Ángel “N” y José “N” fueron detenidos en flagrancia cuando presuntamente acudieron a recibir el dinero exigido al comerciante. Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

La FGJCDMX señaló que continuará con las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados y reunir los datos de prueba necesarios para solicitar la vinculación a proceso de los detenidos.

La Fiscalía capitalina destacó que la denuncia de la víctima permitió desplegar el operativo que derivó en las detenciones y reiteró que mantiene las investigaciones abiertas para esclarecer completamente el caso.

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MSL