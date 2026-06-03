Caen Jesús Zamora y 10 más por extorsión a prestadores de servicios en Acapulco.

Autoridades federales detuvieron en Acapulco a Jesús Zamora Cervantes, identificado como líder de un grupo delictivo, dentro de un operativo contra una célula criminal señalada por extorsionar a prestadores de servicios turísticos en playas y zonas de alta afluencia.

La operación que incluyó nueve cateos realizados en Guerrero dejó a 10 personas más detenidas, de las cuales siete tenían órdenes de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión, de acuerdo con la información difundida por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta @Claudiashein y derivado de varias denuncias anónimas, labores de inteligencia e investigación en Acapulco, Guerrero, @FGRMexico @SEMAR_mx @SSPCMexico y las autoridades del estado de Guerrero… pic.twitter.com/PFhNEfwtwa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 3, 2026

La acción formó parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

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Según el reporte oficial, denuncias ciudadanas y trabajos de investigación permitieron ubicar inmuebles utilizados por un grupo que intimidaba y exigía cuotas a trabajadores del sector turístico para permitirles operar en playas y áreas de la costera Miguel Alemán.

Con esos datos, un juez de control concedió nueve órdenes de cateo para intervenir domicilios en distintos puntos del municipio. Las autoridades realizaron vigilancias fijas, móviles y discretas antes del operativo.

Durante las acciones, los agentes detuvieron a Jesús “N”, identificado como líder de la célula dedicada a extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo. La información proporcionada también lo ubica como uno de los dirigentes del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco.

¿Quiénes son los otros detenidos?

Además de Zamora Cervantes, las autoridades capturaron a otras 10 personas identificadas como:

Marco Antonio “N”

Javier “N”

Benito “N”

Julio César “N”

Abad “N”

Antonia “N”

Lorelei “N”

Liliana “N”

Arturo “N”

Nancy “N”

Personal federal aseguró tres armas cortas, 23 teléfonos celulares, tabletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos. También localizó documentación que, según la Secretaría de Seguridad, fortalecerá las investigaciones contra la estructura delictiva que operaba en Guerrero.

Operativo en Acapulco se realizó tras denuncias anónimas

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica. Los domicilios intervenidos permanecen sellados y bajo resguardo policial.

García Harfuch afirmó que el operativo derivó de denuncias anónimas y pidió a la población revisar las fotografías de las personas capturadas para aportar más información. “Gracias a sus denuncias es que estas personas están detenidas”, señaló.

El secretario sostuvo que el gobierno federal mantendrá acciones contra grupos dedicados a cobrar cuotas mediante amenazas en destinos turísticos. “La extorsión no será tolerada”, afirmó.

La detención ocurrió durante la madrugada de este miércoles en Acapulco. Uno de los puntos intervenidos se ubicó sobre la calle Juan Sebastián Elcano, entre Horacio Nelson y James Cook, en el fraccionamiento Costa Azul.

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JVR