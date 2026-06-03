Trasciende arresto de dirigentes del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos de Acapulco

Este miércoles trascendió que personal de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvo a dirigentes del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat) de Acapulco, sin que se conozca hasta el momento los delitos que se les imputa.

De acuerdo a versiones publicadas en medios de comunicación, los integrantes de esta organización detenidos son: Arturo Pantoja Guatemala, Abad Esparza, Jesús Zamora y Marco Antonio Velázquez.

La detención se realizó a través de un operativo por personal de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) junto con la Guardia Nacional y la Marina, después de las 04:00 horas, en cada uno de los domicilios de los acusados.

Se informó que fueron llevados a la delegación de la Fiscalía General de la República ubicadas en la calle Mar Mediterráneo, del fraccionamiento Hornos Insurgentes.

Los dirigentes del Frente de Defensa cada martes realizan limpieza de las playas de Acapulco y han llevado a cabo manifestaciones donde detuvieron por más de dos días el servicio de Marinabus por estar en desacuerdo con su operatividad.

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