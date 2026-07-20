Entre los 10 ejecutados de Zacatecas, 5 empresarios

Puente en Pozo de Gamboa donde cinco cuerpos fueron colgados el sábado.

Luego de que los homicidios tuvieron una disminución en Zacatecas, la violencia regresó este fin de semana, luego de que fueran localizados 10 cuerpos sin vida en tres municipios del estado.

Este caso ocurrió luego de que el estado gobernado por el morenista David Monreal registrara una disminución en el delito de homicidios dolosos.

De acuerdo con el reporte de la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Zacatecas fue una de las 29 entidades que bajaron el promedio diario de homicidios dolosos al comparar el primer semestre de 2025 y 2026.

El Dato: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que Zacatecas acumuló 39 homicidios dolosos en el primer semestre del año.

En Zacatecas se reportó una reducción de 61.8 por ciento el promedio de diario de homicidios dolosos, con lo cual la entidad se ubicó en el segundo estado que tuvo un mayor descenso.

Sin embargo, el hallazgo el fin de semana en Pánuco, Morelos y Sain Alto, activó una respuesta extraordinaria del Gobierno de Zacatecas, con operativos de seguridad en tres puntos carreteros y la convocatoria urgente del Grupo de Inteligencia Operativa para definir acciones de investigación y contención.

El Tip: El ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal reforzarán la vigilancia con 400 elementos.

Cinco de los cuerpos fueron encontrados suspendidos con cuerdas de un costado en un puente vehicular sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco. Los cadáveres presentaban signos de violencia y a su lado había una cartulina con mensajes atribuidos a un grupo del crimen organizado.

En otro punto, en el municipio de Morelos, fueron abandonados otros cuatro cerca de la clínica del IMSS-Bienestar ubicada en uno de los accesos de la carretera federal 54 hacia la cabecera municipal. El décimo fue localizado sobre la vía federal 45 Zacatecas-Durango, en el entronque a la comunidad Santa Anita, en Sain Alto.

3 aeronaves participaron en operativo de respuesta rápida

En la información más reciente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que las 10 víctimas han sido identificadas y se encuentran en proceso de culminar la entrega a familiares, y precisó que son de sexo masculino: ocho del estado de Zacatecas y dos más de Durango.

Las autoridades locales informaron que entre las víctimas están dos servidores públicos de Fresnillo y el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez.

De manera extraoficial se mencionó que los otros eran empresarios de los sectores de construcción y minería, así como empresarios de bares y de pipas de agua originarios de Fresnillo.

El gobernador David Monreal anunció el reforzamiento de vigilancia por parte de personal del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, con más de 400 elementos de Fuerzas Federales y estatales.

En un video publicado en sus redes sociales y acompañado por mandos militares y de la Guardia Nacional, el gobernador afirmó que la seguridad de las familias zacatecanas es una prioridad permanente de su administración y que la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno continuará fortaleciéndose para cerrar el paso a quienes pretendan alterar la tranquilidad del estado.

El operativo incorpora 280 efectivos del Ejército Mexicano y 120 integrantes de la Guardia Nacional, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la Quinta Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial de la Guardia Nacional, corporaciones especializadas que incrementarán la capacidad de vigilancia, reacción y prevención en los municipios considerados estratégicos y 48 policías estatales.

El gobernador Monreal reiteró que no habrá espacio para la impunidad y que las instituciones seguirán actuando con determinación para proteger la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de las y los zacatecanos, privilegiando siempre el respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

En un video en redes sociales Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, dijo que tras la sesión del Grupo de Inteligencia Operativa en la que participaron la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República ya existen “líneas de investigación” las cuales ya son analizadas por ambas instituciones.

Agregó que en las próximas horas la Fiscalía del Estado de Zacatecas dará a conocer el contenido. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía estatal no emitió ninguna información.

El despliegue de más de 400 elementos del Ejército y Guardia Nacional, dijo, ya se encuentra en marcha para llevar a cabo diversos operativos en los puntos en los que se vieron afectados por los hechos ocurridos.

Señaló que desde el Gobierno del estado de Zacatecas “hay toda la disposición y voluntad para avanzar en el proceso de pacificación de la entidad y para que este caso no quede impune”.

Las identidades

Las víctimas fueron ya reconocidas como: