Hidalgo impulsa turismo con nueva ruta AIFA-Chihuahua de Mexicana

Viajar a Hidalgo desde el norte de México es ahora más sencillo gracias a la nueva ruta aérea de Mexicana que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Chihuahua; esta apertura aérea impulsa una estrategia del gobierno hidalguense para posicionar sus atractivos turísticos y atraer a más visitantes al centro del país.

Como parte de esta iniciativa, la Secretaría de Turismo de Hidalgo organizó un viaje de familiarización para 15 representantes de agencias de viajes chihuahuenses; durante varios días, estos expertos recorrieron los principales destinos del estado, conociendo de primera mano la infraestructura, la cultura y las experiencias que Hidalgo ofrece a los viajeros.

Buscan consolidar el turismo como un motor clave

La estrategia busca consolidar el turismo como un motor clave para el desarrollo económico y la creación de empleos en la región; “Esta acción responde a la visión del gobernador Julio Menchaca de fortalecer el turismo como una herramienta fundamental para el crecimiento de Hidalgo, abriendo nuestras puertas a nuevos mercados nacionales", afirmó Elizabeth Quintanar Gómez, secretaria de Turismo de la entidad.

Los agentes de viajes chihuahuenses exploraron destinos emblemáticos; en Mineral del Chico, disfrutaron de actividades de senderismo y recorrieron su pintoresco Centro Histórico, un Pueblo Mágico reconocido por su belleza natural y arquitectónica.

La conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles reduce los tiempos de traslado hacia el corredor de la montaña. ı Foto: Especial.

Posteriormente, la delegación se trasladó a Real del Monte, otro Pueblo Mágico con una rica historia minera; un recorrido en Turibús les permitió sumergirse en su patrimonio cultural y arquitectónico, que evoca épocas pasadas y tradiciones arraigadas.

El itinerario también incluyó la capital, Pachuca de Soto; aquí, los visitantes conocieron el Centro Interactivo Mundo Futbol y el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, espacios que celebran la identidad de Hidalgo como la cuna del fútbol en México, ofreciendo una experiencia única para los aficionados.

Al finalizar el recorrido, los representantes de las agencias de Chihuahua expresaron su entusiasmo por la diversidad de experiencias que Hidalgo ofrece en distancias cortas; destacaron la riqueza natural, cultural y gastronómica del estado, así como su potencial para integrarse en sus catálogos de productos turísticos.

Coincidieron en que Hidalgo reúne las condiciones ideales para atraer a distintos perfiles de viajeros, desde amantes de la aventura y la naturaleza hasta interesados en la historia y la cultura; esta nueva conexión aérea y la promoción directa fortalecen la oferta turística del centro del país, abriendo un puente entre el norte y el centro de México para impulsar el flujo de visitantes.

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JVR