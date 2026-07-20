Revisión del T-MEC puede concluir entre septiembre y octubre, prevé el IMCP

A un día del inicio de la tercera ronda bilateral entre el gobierno mexicano y estadounidense, el Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP) sostuvo que es posible cerrar la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entre septiembre y octubre, antes de las elecciones de noviembre en el país vecino, siempre que continúen las mesas de trabajo, haya voluntad en el diálogo político y consenso entre la Iniciativa Privada y la Secretaría de Economía.

“Sí puede ser cerrada, siempre y cuando continúen las mesas de trabajo enfocadas en la revisión del tratado. Y, lógicamente que tanto el presidente de Estados Unidos y nuestra Presidenta sigan con su diálogo político, que sigan continuando: uno en presionar y otra en batear las propuestas o los planteamientos”, sostuvo Francisco Javier Rosas Lardizábal, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del IMCP.

El especialista destacó que es necesario que se entienda que el acuerdo comercial ya se encuentra en un esquema de revisión anual, y que ahora el gobierno estadounidense mantiene una “presión negociadora en lugar de una cordial negociación”.

Además, México ha permitido que Estados Unidos incorpore temas que no son exclusivamente del ámbito comercial sino político: seguridad nacional, solicitudes de entrega de “supuestos narcogobernadores y funcionarios políticos”, soberanía y no injerencia, y por lo tanto se visualiza un proceso de negociación complejo que requerirá de voluntad política, capacidad de diálogo y mente abierta para construir un acuerdo.

“El acuerdo debe verse como una ingeniería comercial, más que un instrumento de presión política. Ahí es donde entra la cabeza fría, la inteligencia de nuestros empresarios, de nuestros negociadores, para ver cuáles son mis áreas claves donde tengo que negociar, dónde puedo dar, en dónde no puedo dar” Francisco Rosas Lardizábal, de la Comisión de Comercio Internacional del IMCP



Asimismo, destacó que debe haber unidad entre el gobierno de México y el sector empresarial, porque se tiene que enviar un mensaje conjunto, sino se corre el riesgo de que el mandatario estadounidense desarticule las negociaciones.

Puntualizó que la certidumbre de cumplimiento del T-MEC para México debe tener como base “anticiparse a cada ronda de revisión. No ir a ver qué me dicen, sino a ver, hacer mi ejercicio en forma proactiva; es decir, qué me pueden preguntar, ¿qué puedo responder y qué puedo negociar?” , indicó.

Sobre los aranceles sectoriales que afectan a las exportaciones mexicanas, dijo que es posible que los gravámenes continúen, pero con una buena negociación no habrá incrementos.

“En los aspectos de aranceles… esos se van a mantener, pero consideramos que con una buena negociación no se van a incrementar. Ese es el punto”, afirmó.

IMCP respalda asistencia de Sheinbaum a clausura del Mundial

Tras el viaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la final del Mundial de 2026, el IMCP sostuvo que fue “visto con buenos ojos” que haya asistido al evento deportivo, aunque consideró que quizá la mandataria no haya conversado a profundidad sobre el tema comercial, pero quizá sí hubo algún comentario.

“No creo que se haya hablado a profundidad del tema, pero sí que tal vez hubo un comentario, alguna situación y es como decía primer ministro de Canadá: ‘si no estás en la mesa, estás en el menú’, entonces, eso es clave. El instituto ve con muy buenos ojos que la señora Presidenta haya estado ahí presente en esa parte”, sostuvo Rosas Lardizábal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la final del Mundial. ı Foto: AP

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cehr