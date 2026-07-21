IMSS migra a uso de e.firma para dar seguridad jurídica

Tras el acuerdo del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) de utilizar sólo la e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la única herramienta para realizar movimientos de afiliación y de vinculación de representantes legales, el Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP) sostuvo que estos cambios brindarán seguridad jurídica debido a que en los últimos años ha tenido lugar el robo de certificados del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) que cada empresa tiene y el cambio ayudará en la digitalización de los servicios.

“Uno de los problemas más frecuentes que se han venido dando en los últimos años con el IMSS, es el robo de estos certificados y de las contraseñas. El robo de los certificados y contraseñas ha producido o ha dado como resultado negativo que haya alta de trabajadores en un registro patronal que no corresponden a ese registro patronal. Es decir, de forma fraudulenta una persona que roba la información relacionada con el certificado da de alta en el registro asignado a 100 a 200 personas”, indicó José Luis Sánchez García, integrante de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del IMCP.

El Dato: El viernes pasado, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos cambió su denominación social a Instituto Mexicano de la Contaduría Pública como forma de inclusión.

El especialista sostuvo que la situación del robo no se debe a una falla con el certificado o en la actuación del IMSS, sino a la falta de cuidado de los patrones y de las empresas, ya que en muchas ocasiones las personas de confianza hicieron mal uso del certificado, “la problemática se genera a raíz, principalmente, en los casos que conozco de empresas privadas, la he identificado en esta situación prácticamente”.

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Añadió que, como no se resguardaba el certificado y su contraseña como debía de ser, generalmente, se presentaban problemas como dar de alta a trabajadores desconocidos en un registro patronal; además, indicó que una vez que a la empresa le era entregado el certificado, su obligación era resguardarlo.

Y en ese sentido, para eliminar y terminar de forma significativa con este problema de seguridad jurídica, se implementó la migración obligatoria del certificado digital del IMSS a la e-Firma; no obstante, los patrones aún cuentan con un periodo de transición de 90 días naturales que empezaron a contar desde 17 de julio pasado.

Indicó que con los certificados digitales se debía tener uno por municipio en caso de que una empresa contara con diversos centros de trabajo, ahora con la e.firma se simplificarán los trámites tanto como para los empleadores como para el IMSS.

“Y esta facilidad se da justamente con el fin de que las empresas utilizando una sola herramienta o una sola llave, que es la e.firma, pueden realizar todo este tipo de movimientos, de forma simplificada, creo que es uno de los temas relevantes que deben de conocer hoy las empresas y los patrones en general”, indicó.

Sostuvo que también con este nuevo método se brinda seguridad, porque ahora en caso de hacer algún movimiento laboral se tendrá que usar la e.firma como un primer nivel de seguridad y la firma del representante legal como un segundo paso.