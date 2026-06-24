Hidalgo vive pasión mundialista con videomappings únicos en Pachuca.

Hidalgo invita a aficionados y familias mexicanas a vivir la emoción del futbol de una forma diferente. El estado ofrece experiencias turísticas únicas que combinan tecnología, cultura e historia, destacando su papel como cuna del futbol en México.
El emblemático balón del Salón de la Fama del Futbol Internacional, en Pachuca, se transforma en lienzo para el videomapping “Pachuca: viento, futbol y corazón de plata”. Este espectáculo inmersivo narra la historia, identidad y legado minero de la entidad con imágenes, luces y efectos especiales.
Horarios de las funciones
Las funciones en Pachuca serán los días 1, 2, 8, 11, 15, 16 y 19 de julio, con dos horarios: 20:00 y 20:30 horas, en el Parque Cultural Hidalguense. Una oportunidad imperdible en la capital hidalguense.
Nuevo León refuerza apoyo a mujeres con Centro Violeta en Monterrey
La agenda especial se extiende a Real del Monte. La fachada de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario será escenario del videomapping “Real del Monte: donde la neblina aprendió a jugar”, complementando la oferta cultural.
Las proyecciones en Real del Monte están programadas para el 27 y 28 de junio, además del 4, 5, 9, 12 y 18 de julio. Ambas series buscan enriquecer la visita de turistas, ofreciendo una perspectiva fresca de la cultura hidalguense.
Buscan consolidar productos turísticos innovadores
Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Turismo de Hidalgo, bajo la visión del gobernador Julio Menchaca Salazar. El objetivo es consolidar productos turísticos innovadores que generen experiencias memorables para visitantes y aficionados.
La estrategia estatal fusiona tecnología, cultura e identidad para ofrecer propuestas diferenciadas. Se resalta el orgullo de Hidalgo por ser reconocida como la cuna del fútbol en México, un legado que se entrelaza con su historia minera y vibrante patrimonio.
El éxito de esta fórmula ya ha sido probado. Videomappings previos en Mineral del Chico, Huichapan y Acaxochitlán atrajeron a más de 20 mil asistentes en más de 40 funciones, demostrando el interés del público.
Con estas acciones, Hidalgo se posiciona como un destino que capitaliza la emoción global del futbol para exhibir su riqueza histórica, cultural y turística. Se crean nuevas razones para visitar la entidad y descubrir experiencias que trascienden el ámbito deportivo.
Te puede interesar:
- ¿Dónde será la final del Mundial 2026, en qué estado y ciudad? | MAPA
- ¿Qué países van a jugar el Mundial 2026 en México? | FECHAS
- Así terminó el Grupo A del Mundial 2026: ¿Qué selecciones avanzaron a la siguiente ronda y a qué equipos enfrentan?
- Así se jugarían los dieciseisavos de final del Mundial 2026 AL MOMENTO
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR