Sudáfrica ve en Hidalgo un aliado estratégico tras el Mundial 2026

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y la embajadora de Sudáfrica en México, Beryl Rose Sisulu.

La visita de la delegación de Sudáfrica a Hidalgo abrió la puerta a una relación bilateral que podría fortalecerse significativamente después del encuentro deportivo más importante de este año.

Durante la conferencia semanal del gobierno estatal, la embajadora de Sudáfrica en México, Beryl Rose Sisulu, aseguró que el potencial económico, turístico y social de Hidalgo, bajo la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, genera amplias oportunidades de colaboración entre ambas regiones.

“Estoy segura de que después del mundial vamos a sostener relaciones muy fuertes con el Estado; hay mucho potencial para nosotros. Aprendemos mucho de cómo hacen las cosas ustedes aquí y estoy segura de que podemos exportar esas prácticas a Sudáfrica” Beryl Rose Sisulu, embajadora de Sudáfrica en México



Beryl Rose Sisulu, embajadora de Sudáfrica en México ı Foto: Cortesía

La representante sudafricana destacó además la posibilidad de impulsar hermanamientos entre ciudades de ambos territorios para fortalecer el turismo, el intercambio cultural y la adopción de mejores prácticas de desarrollo.

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La visita de autoridades, artistas y exfutbolistas sudafricanos formó parte de la estrategia de internacionalización impulsada por el gobernador Julio Menchaca, con el propósito de posicionar a Hidalgo como un destino de relevancia global.

El impacto de esta relación también quedó reflejado en el ámbito deportivo. Danny Jordaan, presidente de la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA), y el entrenador Gordon Igesund agradecieron la hospitalidad recibida durante su estancia en la entidad.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y la embajadora de Sudáfrica en México, Beryl Rose Sisulu. ı Foto: Cortesía

Por su parte, los exseleccionados mundialistas Sibiniso Gaxa y Lance Davids calificaron su experiencia en Pachuca como “excepcional” e “inolvidable”. Gaxa señaló que la delegación se lleva a México en el corazón y expresó su confianza en que los Bafana Bafana encontrarán en Hidalgo las mejores condiciones durante el Mundial de 2026. Davids, en tanto, reconoció las gestiones realizadas por el gobierno estatal para concretar este encuentro de hermandad entre ambas naciones.

cehr