Tere Jiménez encabeza Mesa de Seguridad para mantener la paz en Aguascalientes

La gobernadora Tere Jiménez presidió los trabajos de análisis táctico y operativo junto a las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Las familias de Aguascalientes verán reforzada su seguridad; la gobernadora Tere Jiménez encabezó la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde autoridades federales, estatales y municipales coordinaron estrategias para prevenir el delito y fortalecer la cohesión social.

Durante el encuentro, se revisaron programas enfocados en prevención del delito, recuperación de espacios públicos y fomento de la cultura de la denuncia, iniciativas clave para construir entornos más seguros desde la comunidad.

“Seguiremos trabajando todos los días”: Tere Jiménez

La gobernadora Jiménez subrayó el compromiso: “Seguiremos trabajando todos los días para proteger a las familias y mantener a nuestro estado como uno de los más seguros del país. La seguridad es un compromiso que asumimos con total responsabilidad y que requiere del esfuerzo conjunto de todas las corporaciones para que Aguascalientes siga siendo el mejor lugar para vivir, trabajar e invertir".

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Reiteró la importancia de fortalecer la coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, esencial para preservar la paz y tranquilidad de los habitantes.

La seguridad es prioridad constante; se llamó a mantener comunicación fluida y colaboración efectiva entre instituciones federales, estatales y municipales para una respuesta oportuna y preservar el orden.

El Gobierno del Estado continuará invirtiendo en sus corporaciones de seguridad: equipamiento moderno, infraestructura especializada, capacitación continua y tecnología avanzada para potenciar vigilancia, inteligencia, monitoreo y respuesta.

Analizan resultados de operativos realizados en los 11 municipios

En la sesión también se analizaron los resultados de acciones operativas diarias en todo el territorio estatal, vitales para fortalecer la seguridad en los 11 municipios.

La gobernadora reconoció el compromiso de todas las instituciones de la Mesa de Seguridad; insistió en que la coordinación intergubernamental es la piedra angular para que Aguascalientes conserve su posición entre los estados más seguros de México.

La reunión, celebrada en el Palacio de Gobierno, congregó a representantes de alto nivel de fuerzas armadas, seguridad pública y procuración de justicia, federales, estatales y municipales, subrayando el compromiso colectivo por la paz en la entidad.

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JVR