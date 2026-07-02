Fortalecen CFE y Ags. coordinación

Como parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer el servicio y suministro eléctrico en todo el país, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, sostuvo una reunión con la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, en la que se revisó la situación del sistema estatal, las inversiones previstas, las necesidades de la industria y las acciones de electrificación, mantenimiento y modernización de la infraestructura.

En el encuentro, Calleja Alor resaltó que la coordinación con los estados permite contar con diagnósticos más precisos y atención oportuna de preocupaciones poblacionales y orientación de las acciones de la CFE en zonas necesitadas.

“Para nosotros es muy importante mantener una comunicación directa y permanente con los gobiernos estatales. Cuando compartimos información y trabajamos con un mismo diagnóstico, podemos atender mejor, dar seguimiento puntual a las necesidades y encontrar soluciones de manera coordinada”, señaló.