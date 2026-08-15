Dólar se cotiza en $16.97, su nivel más bajo en dos años

El tipo de cambio se mostró fuerte en la última sesión de la semana: rompió el nivel de los 17 pesos por cada dólar. La moneda mexicana alcanzó un mínimo de 16.97 unidades por cada billete verde en las operaciones del viernes 14 de agosto, un nivel no visto desde el 3 de junio de 2024 — un día después de la elección presidencial —, de acuerdo con información de Bloomberg.

Si bien el tipo de cambio bajó hasta los 16.97 por cada billete estadounidense en la sesión intradía, al cierre de la jornada, el tipo de cambio se ubicó en 17.03 pesos por cada dólar, con base en la información de Banco de México (Banxico).

GANA TERRENO ı Foto: Especial

Dicho nivel representó una apreciación de 0.07 por ciento en comparación con el jueves 13 de agosto y por lo tanto acumuló cuatro días apreciándose.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, desde Palacio Nacional, que el tipo de cambio es favorable al ubicarse por debajo de las 17 unidades por dólar.

La mandataria recordó la estimación que expuso desde inicio de año, en cuanto a que el país tendría mejores tendencias económicas pasada la mitad de 2026, lo cual se conseguirá, dijo, como producto de las diversas obras y acciones gubernamentales que se hacen a lo largo de la República.

El Dato: En la semana el peso mexicano tuvo una ganancia de 0.69 por ciento, sólo fue superado por shekel israelí, el dólar taiwanés, el peso argentino y la corona noruega.

“Vamos bien. Yo les dije que el segundo semestre iba a despegar más la economía, porque están iniciando muchas obras públicas que por distintas razones —sobre todo, burocráticas— se retrasaron. Entonces, vamos bien y cada mes va a estar mejor”, declaró.

REGRESÓ EL SUPERPESO. Renato Campos, director ejecutivo de Greyhound Trading, dijo a La Razón que el superpeso está de regreso resultado de la volatilidad en los mercados financieros por el cierre del estrecho de Ormuz.

Agregó que otro “catalizador inmediato” para el peso mexicano son las inversiones confirmadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el marco del Plan México, así como la reunión que sostuvo con el mandamás del Banco Mundial, Ajay Banga, la que reforzó la confianza de mercado por el país.

Además otro factor a considerar, de acuerdo con Campos, fue el arranque formal de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “que de momento, el mercado está leyendo con más optimismo más que con temor”.

El banco de inversión UBS proyecta que el tipo de cambio se estabilice en 17.2 pesos por dólar en lo que resta del año.

El Tip: Durante 2026 el tipo de cambio ha bajado casi un peso en su paridad frente a la divisa de los Estados Unidos.

INCERTIDUMBRE AYUDA. Por su parte, analistas de Grupo Financiero Monex aseguraron que el tipo de cambio rompió la barrera psicológica de los 17 pesos por un debilitamiento general del dólar, así como una disminución de la volatilidad a nivel global.

“El peso perforó la barrera de los 17 pesos por dólar, impulsado por el retroceso de la divisa americana, al tiempo que el nerviosismo geopolítico permanece contenido al final de la semana”, acotaron en un análisis al respecto.

Hacia adelante prevén que el tipo de cambio oscile en posibles niveles de 16.95 y 17.06 pesos por dólar en el mercado de intercambio de valores.

De acuerdo con información de Bloomberg, la moneda mexicana es una de las apreciadas ante el dólar en 2026 con una ganancia de 5.4 por ciento.

Solamente ha sido superada por el peso colombiano, el shekel israelí, la corona noruega y el dólar australiano.

Las divisas más depreciadas en el año son la lira turca y la rupia de Indonesia.