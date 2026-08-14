Clase Azul da la bienvenida a OYA, restaurante de La Hacienda, lanzando la Edición Limitada Pink

La creación del destilado estuvo a cargo de la maestra destiladora Viridiana Tinoco.

Clase Azul México lanza una edición limitada de tequila para apoyar la lucha contra el cáncer de mama en el país, coincidiendo con la apertura de OYA, su nuevo restaurante insignia en Los Altos de Jalisco. Los fondos recaudados a través de esta iniciativa serán destinados a la Fundación Cruz Rosa, una institución dedicada a brindar atención integral a mujeres diagnosticadas con esta enfermedad.

La velada de inauguración se transformó en un encuentro que reunió a destacadas figuras femeninas de la cultura, el arte y el ámbito social mexicano, quienes celebraron la gastronomía local y el impacto del talento de las mujeres en el país.

La Edición Limitada Clase Azul Tequila Pink, develada en este evento, busca visibilizar y recaudar recursos para una causa vital en México. Cada botella contribuye directamente a la atención, acompañamiento y tratamiento de mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

Maestra Destiladora Viridiana Tinoco creó un ensamble de tequila joven que combina la vitalidad de un destilado sin añejar con la profundidad de tequilas añejos y extra añejos, terminados en barricas de vino de Oporto Lágrima y jerez amontillado.

La licorera de cerámica, inspirada en la flor de loto y decorada a mano por artesanos mexicanos en tonos degradados de rosa, simboliza el proceso de transformación, resiliencia y esperanza que muchas mujeres viven.

El restaurante OYA, ubicado dentro de La Hacienda, ofrece una propuesta gastronómica inspirada en distintas épocas de la cocina mexicana, maridada con vistas panorámicas hacia los campos de agave volcánicos. Su arquitectura, diseñada con firmas mexicanas, integra piedra y tierra del propio sitio, reflejando la identidad jalisciense.

Entre las personalidades que asistieron al evento se encontraban Ely Guerra, Sagrario Miranda, Marisa Lazo, Vivir Quintana, Sara Maldonado y la señora Maye Lemus, quienes recorrieron las instalaciones y fueron testigos del debut culinario de OYA. Su presencia subraya la importancia de la unión para causas sociales.

El proyecto gastronómico OYA abrió sus puertas en el complejo de La Hacienda, ubicado en Los Altos. ı Foto: Especial.

Con la apertura de OYA y el lanzamiento de esta edición con causa, Clase Azul México refuerza su compromiso no solo con el lujo y la artesanía, sino también como plataforma para el diálogo social y la celebración del patrimonio cultural del país.

Fundada en 1997 por Arturo Lomelí en Guadalajara, Jalisco, Clase Azul se ha posicionado como una marca pionera en el segmento de destilados de ultralujo. Es reconocida mundialmente por sus tequilas y mezcales presentados en licoreras de cerámica elaboradas y pintadas a mano por artesanos mexicanos.

La firma, con presencia en más de 100 países, promueve la riqueza cultural, la gastronomía y el diseño de México a través de experiencias inmersivas y un constante compromiso social. La Hacienda, un destino de 20 hectáreas en Los Altos, se consolida como un espacio que fusiona la experiencia del tequila con la responsabilidad social y el arte.

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JVR