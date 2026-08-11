Jalisco mejora seguridad y sale del top 10 de homicidios dolosos

Jalisco ha logrado un avance significativo en materia de seguridad, saliendo del listado de los diez estados con mayor número de homicidios dolosos en el país. Este progreso representa un respiro para las familias y un paso firme hacia la construcción de un entorno más tranquilo.

De acuerdo con las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año, Jalisco se posiciona ahora en el lugar número 11 a nivel nacional en este rubro. Esta mejora refleja una reducción sostenida en la incidencia de este delito de alto impacto.

El cambio de tendencia en Jalisco fue destacado durante la conferencia matutina presidencial, donde se reconocieron los esfuerzos y resultados obtenidos por las autoridades estatales en su lucha contra la delincuencia. La mención subraya la relevancia de los avances logrados.

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La mejora en los indicadores de seguridad se atribuye a la implementación de una estrategia integral por parte del gobierno de Jalisco. Dicha estrategia abarca diversas líneas de acción enfocadas en fortalecer las capacidades de las corporaciones policiales.

Entre las acciones clave se encuentra una mayor inversión en equipamiento para los elementos de seguridad, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su labor de manera efectiva. Esto incluye desde vehículos hasta tecnología de punta para la vigilancia.

Asimismo, se ha puesto un énfasis particular en la capacitación constante del personal policial, buscando profesionalizar sus habilidades y mejorar su respuesta ante situaciones de riesgo. La formación continua es vital para enfrentar los desafíos de seguridad actuales.

La incorporación de tecnología avanzada y el uso estratégico de la inteligencia son pilares fundamentales de esta estrategia. Estas herramientas permiten una mejor anticipación y reacción ante los patrones delictivos, desarticulando redes y previniendo crímenes.

Los indicadores más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a la entidad en el lugar 11. ı Foto: Especial.

Otro factor determinante ha sido la estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Esta colaboración interinstitucional es crucial para optimizar recursos y esfuerzos, creando un frente común contra la inseguridad.

El objetivo primordial de todas estas acciones es claro: construir un Jalisco donde sus habitantes puedan desarrollar sus actividades diarias con mayor tranquilidad y confianza. La reducción de los homicidios dolosos es un indicador directo de este progreso.

Los datos actuales no solo muestran un cambio positivo en la tendencia, sino que también refuerzan el compromiso de las autoridades por mantener y reforzar las acciones que garanticen la paz social en la entidad. Es un camino continuo, pero con resultados tangibles.

Este avance es un aliciente para la ciudadanía y un llamado a seguir trabajando en conjunto para consolidar un estado más seguro. La mejora en la posición nacional es un reflejo del esfuerzo colectivo y la dedicación por la seguridad pública.

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JVR