Azucena Cisneros exige justicia por violencia política de género en su contra

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, exige una investigación exhaustiva contra el exdiputado federal Fernando Vilchis Contreras y el exdiputado local Ernesto Santillán Ramírez. La munícipe los señala por presunta violencia política de género en su contra, un delito que, asegura, no debe quedar impune. Este llamado surge tras una resolución del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) que, aunque sancionó a un exfuncionario, ella considera insuficiente.

Cisneros Coss ha impugnado la decisión del TEEM, que encontró responsable a Juan Gabriel Salazar Martínez, exdirector de Comunicación Social de Ecatepec, por incurrir en este delito electoral en 2024. Sin embargo, la alcaldesa argumenta que la resolución exonera a otros exservidores públicos municipales directamente involucrados en los hechos.

“Estamos impugnando porque me parece que ha sido una vergüenza, vergüenza lo que hicieron y es un delito que se debe pagar por un delito tan despreciable de parte de estos individuos,” declaró Cisneros Coss. La edil enfatizó que los acusados habrían utilizado sus cargos y recursos públicos para denostarla durante el proceso electoral de 2024, cuando fue seleccionada como candidata a la alcaldía de Ecatepec.

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Además de la impugnación electoral, Azucena Cisneros anunció la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Con estas acciones busca que se investigue a fondo la violencia política de género que sufrió, buscando que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

“Claro que hay denuncias, estamos nosotros en todos esos procesos porque no se puede permitir que se haya actuado de una manera tan sinvergüenza en mi contra, por evitar que yo fuera candidata en aquel momento,” reiteró la alcaldesa. Subrayó la importancia de que la verdad prevalezca y que se haga justicia para evitar que otras mujeres en México, especialmente en el ámbito político, sufran situaciones similares.

En Ecatepec, cero tolerancia a la corrupción. Hoy presentamos #EcatepecSinMordidas, una nueva plataforma para que la ciudadanía pueda denunciar, de manera segura y sencilla, cualquier acto de corrupción cometido por servidores públicos.



Y estamos poniendo orden desde adentro:… pic.twitter.com/2RRTdMLuzv — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) August 11, 2026

La munícipe insistió en que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras instancias estatales y federales deben dar seguimiento al asunto. “No me parece que tenga que quedar impune lo que sucedió en Ecatepec,” concluyó, reafirmando su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias para garantizar la justicia y sentar un precedente contra la violencia política de género en el país.

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JVR