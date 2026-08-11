Azucena Cisneros lanza ‘Ecatepec Sin Mordidas’ para combatir la corrupción

El Gobierno municipal de Ecatepec puso en marcha la plataforma Ecatepec Sin Mordidas, en la cual ciudadanos pueden denunciar actos de corrupción y abusos de autoridad de servidores públicos municipales, entre ellos policías, que serán sancionados en caso de confirmarse las irregularidades.

“Desde que llegamos dijimos que en Ecatepec íbamos a gobernar con honestidad y eso significa algo muy concreto: combatir la corrupción también desde adentro del gobierno. Esta plataforma es un paso más de una cruzada que iniciamos desde el primer día”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la conferencia de prensa semanal.

Mencionó que se trata de la plataforma digital sinmordidas.ecatepec.gob.mx, a cargo del Sistema Municipal Anticorrupción, en la cual desde un teléfono celular o una computadora cualquier persona puede presentar su denuncia –que puede ser anónima-, recibir un folio y darle seguimiento, además de que sus datos estarán protegidos.

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“Queremos que el pueblo de Ecatepec sepa que si un servidor público le pide dinero, lo extorsiona o abusa de su cargo, ya tiene una herramienta para denunciarlo y un gobierno obligado a actuar. La corrupción no se termina con discursos. Se termina denunciando, investigando, sancionando y limpiando la casa”, dijo.

Agregó que un ejemplo claro de combate a la corrupción del gobierno de Ecatepec es la policía municipal, donde hasta el momento suman 510 procedimientos administrativos para dar de baja a malos elementos, algunos por corrupción, abuso de autoridad, no aprobar los exámenes de Control de Confianza y renuncias voluntarias, entre otras causas.

Cisneros Coss destacó que, en contraste, mejoraron las condiciones laborales, capacitación y equipamiento de los elementos, que actualmente ganan 14 mil pesos mensuales y próximamente cobrarán 16 mil pesos mensuales, lo que los convertirá en los policías municipales mejor pagados del Estado de México e incluso del país.

Detalló que “dentro de ese proceso, 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional: 101 fueron suspendidos con procedimiento, 20 por quejas ciudadanas y régimen disciplinario, y 17 por control de confianza”.

Reiteró que el mensaje del gobierno de Ecatepec es muy claro: “al buen policía, todo nuestro respaldo. Al que abuse de su uniforme o traicione la confianza del pueblo, ninguna protección”.

Cisneros Coss pidió a la población de Ecatepec hacer uso de la nueva plataforma y denunciar a los malos servidores públicos, que serán investigados y sancionados si se acreditan las irregularidades. “Eso es combatir la corrupción: investigar, sancionar y no encubrir a nadie”, reiteró.

Expresó que el Órgano Interno de Control del gobierno municipal impuso 523 sanciones a servidores públicos, entre ellas 34 inhabilitaciones, además de que 99 por ciento de los trabajadores del Ayuntamiento cumplió con presentar la declaración patrimonial en tiempo y forma, el nivel más alto de los últimos seis años, pues “quien ocupa un cargo público no tiene nada que ocultar”.

Carlos Ríos Saucedo, titular del Órgano Interno de Control de Ecatepec, informó que actualmente registran ocho mil 236 expedientes en trámite, la gran mayoría correspondiente a administraciones pasadas que no fueron atendidos en su momento.

Precisó que emitieron 523 sentencias definitivas, de las cuales 381 fueron amonestaciones públicas, 17 amonestaciones privadas, 34 inhabilitaciones y 91 abstenciones de sanción.

Ether Martín Hernández Leyva, secretario técnico de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, dijo que los policías municipales actualmente ganan 14 mil pesos mensuales y próximamente percibirán 16 mil pesos al mes.

Añadió que la de Ecatepec es una de las policías municipales más capacitadas de la entidad y como muestra del 3 de agosto al 28 de septiembre de este año impartirán 27 cursos a elementos de la corporación, es decir “no hay excusa, estamos exigiendo, sí, pero también fortaleciendo y reconociendo el mérito” de los buenos policías.

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