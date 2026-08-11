Inaugura Huixquilucan centro de asistencia social

CON EL OBJETIVO de proteger y brindar atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad, el gobierno de Huixquilucan inauguró el Centro de Asistencia Social “Santa María”, del Sistema Municipal DIF, que ofrecerá un espacio seguro a adolescentes víctimas de violencia de género o que carecen de cuidados parentales.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que el centro atenderá a adolescentes de entre 11 y 17 años con 11 meses, principalmente quienes concluyeron su estancia en el albergue “Renacer”, del Complejo Rosa Mística. El objetivo es ofrecerles un entorno digno, protector y libre de violencia.

El espacio busca garantizar la restitución de sus derechos, permanencia escolar, estabilidad emocional, desarrollo de habilidades para la vida, preparación laboral y construcción de un proyecto personal.

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Como parte del modelo de atención, el DIF Huixquilucan implementará un programa de autosuficiencia que contempla educación financiera, administración del hogar, alimentación saludable, habilidades sociales, resolución de conflictos, orientación profesional, emprendimiento, educación digital y competencias laborales.

El centro cuenta con cuatro salas de alojamiento divididas por grupos de edad, cocina, comedor, sala de usos comunes, espacios educativos y de acondicionamiento físico, jardín y áreas administrativas para atención jurídica, trabajo social, psicología y coordinación técnica. Dispone de áreas para talleres formativos, actividades recreativas y reuniones grupales, con el propósito de fortalecer la convivencia y el desarrollo socioemocional de las adolescentes.

Huixquilucan inaugura Centro de Asistencia Social ‘Santa María’ para proteger a adolescentes

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, encabezó el corte de listón de la nueva infraestructura asistencial. ı Foto: Especial.

Huixquilucan, Estado de México, abre un nuevo refugio, el Centro de Asistencia Social “Santa María”, para proteger a adolescentes de 11 a 17 años en situación de vulnerabilidad. Este espacio les ofrece un hogar seguro y apoyo integral para reconstruir sus vidas, lejos de la violencia o el desamparo.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, inauguró este albergue del Sistema Municipal DIF, destacando su misión de salvaguardar a jóvenes que han sido víctimas de violencia de género o carecen de cuidado parental. El centro busca ser un entorno digno, protector y libre de agresiones.

“Es fundamental rescatar a nuestras niñas y jóvenes de situaciones de violencia que, lamentablemente, ocurren en el mundo y en el seno familiar, donde los más vulnerables quedan desprotegidos”, afirmó Contreras Carrasco durante la apertura.

El Centro “Santa María” garantiza la restitución integral de derechos, permanencia escolar, estabilidad emocional, fortalecimiento de habilidades para la vida e inserción laboral. Su objetivo es que las adolescentes construyan un proyecto de vida sólido y se preparen para una transición exitosa a la adultez.

Sergio Vargas González, subdirector de Adopciones y Familias de Acogida del DIF del Estado de México (DIFEM), resaltó que este albergue es un paso crucial para la protección de la infancia y adolescencia en la entidad mexiquense. “Este espacio es testimonio del trabajo conjunto para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, comentó.

Por su parte, Ana Luisa Pérez Aguilar, presidenta del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, subrayó la importancia de la colaboración entre iniciativa privada, fundaciones y gobierno para lograr acciones concretas. “Hoy inauguramos protección, esperanza y nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan”, expresó.

Las instalaciones del Centro de Asistencia Social "Santa María" albergarán a jóvenes en situaciones de desamparo o riesgo. ı Foto: Especial.

El modelo de atención incluye programas de autosuficiencia: educación financiera, administración del hogar, alimentación saludable, resolución pacífica de conflictos, vocación profesional, formación para el emprendimiento y desarrollo de competencias laborales.

Las instalaciones cuentan con áreas habitacionales totalmente equipadas y divididas por grupos de edad, cocina, comedor, salas de convivencia para actividades recreativas y talleres, espacios educativos, gimnasio y jardín.

Un equipo multidisciplinario de subdirector, médico, psicóloga, trabajador social, abogado, pedagogo, cuidadoras y enfermeras, junto con personal administrativo y de apoyo, atenderá a las residentes.

Este nuevo centro complementa el Albergue “Renacer”, creado en 2017 en el Complejo Rosa Mística, que ha brindado atención integral a cerca de 270 niñas y niños. Muchos han regresado con sus familias o encontrado un nuevo hogar, demostrando el impacto positivo de estos programas en la comunidad.

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JVR