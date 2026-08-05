Lluvia, granizada y fuertes vientos provocan afectaciones y derriban árboles en CDMX; activan Alerta Amarilla

Afectaciones por lluvias en la Ciudad de México, el 5 de agosto de 2026.

Acompañadas con actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y, en algunos puntos con una severa granizada, las copiosas lluvias registradas este miércoles han provocado diversas afectaciones en la Ciudad de México.

Un día después de las afectaciones reportadas al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, las precipitaciones han causado estragos al centro y poniente de la capital mexicana.

Entre las alcaldías afectadas se encuentran Álvaro Obregón y Cuajimalpa, donde usuarios en redes sociales reportaron un aguacero acompañado de granizo.

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#Reportando ⛈️ | Fuerte tormenta con granizo, ahora al poniente de #CDMX. ⚠️



🧊🏠 La intensa granizada está provocando la acumulación de hielo sobre techos, marquesinas y superficies en la zona poniente (#Cuajimalpa, #ÁlvaroObregón y #Huixquilucan).



⚡🍃 La fuerte tormenta… pic.twitter.com/YRK6mbLKbI — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 5, 2026

Precisamente en la alcaldía Álvaro Obregón, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua atendió dos encharcamientos en la colonia Jardines de Pedregal.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de encharcamiento en📍Lluvia esquina Cráter, colonia Jardines del Pedregal, @AlcaldiaAO. #Tlaloque2026🌧️ pic.twitter.com/9D8SPZ0Rqi — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 6, 2026

Al mismo tiempo, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos han atendido la caída de ramas y árboles en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

En la colonia Del Valle, Benito Juárez, un árbol de aproximadamente 20 metros de altura se desprendió desde la raíz y, al caer, provocó afectaciones en vehículos particulares.

En otro incidente registrado en la colonia Constitución de 1917, en Iztapalapa, la caída de un árbol de aproximadamente 25 metros de largo afectó el cableado eléctrico y parte del ejemplar se desplomó sobre una vivienda.

Acudimos a retirar un árbol de aproximadamente 25 m de largo que se desprendió desde la raíz, en la colonia Constitución de 1917, en @Alc_Iztapalapa#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/FFTG0kNtxf — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 6, 2026

Activan Alerta Amarilla por lluvias en toda la CDMX

Ante los riesgos asociados a las fuertes lluvias pronosticadas para este miércoles, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó la activación de la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Además de las precipitaciones, se espera posible caída de granizo y vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora que podrían provocar la caída de árboles, lonas y otros objetos.

La Alerta Amarilla permanecerá vigente hasta las 23:00 horas de este 5 de agosto en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Sin embargo, las autoridades podrían actualizar el nivel de riesgo o extender la Alerta Amarilla en caso del recrudecimiento de las condiciones meteorológicas.

⚠️🌧️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 05/08/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/IZWlLAMGle — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 5, 2026

Al mismo tiempo, Protección Civil activó la Alerta Naranja por vientos con rachas de hasta 69 kilómetros por hora, entre las 17:00 y 20:00 horas, en las siguientes demarcaciones:

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

⚠️🍃 Se activa #AlertaNaranja por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del miércoles 05/08/2026, en las demarcaciones: @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.



Atiende las recomendaciones y mantente… pic.twitter.com/JFm1DHXHdb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 5, 2026

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