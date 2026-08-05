Lluvia, granizada y fuertes vientos provocan afectaciones y derriban árboles en CDMX; activan Alerta Amarilla

Acompañadas con actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y, en algunos puntos con una severa granizada, las copiosas lluvias registradas este miércoles han provocado diversas afectaciones en la Ciudad de México.
Un día después de las afectaciones reportadas al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, las precipitaciones han causado estragos al centro y poniente de la capital mexicana.
Entre las alcaldías afectadas se encuentran Álvaro Obregón y Cuajimalpa, donde usuarios en redes sociales reportaron un aguacero acompañado de granizo.
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Precisamente en la alcaldía Álvaro Obregón, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua atendió dos encharcamientos en la colonia Jardines de Pedregal.
Al mismo tiempo, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos han atendido la caída de ramas y árboles en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan.
En la colonia Del Valle, Benito Juárez, un árbol de aproximadamente 20 metros de altura se desprendió desde la raíz y, al caer, provocó afectaciones en vehículos particulares.
En otro incidente registrado en la colonia Constitución de 1917, en Iztapalapa, la caída de un árbol de aproximadamente 25 metros de largo afectó el cableado eléctrico y parte del ejemplar se desplomó sobre una vivienda.
Activan Alerta Amarilla por lluvias en toda la CDMX
Ante los riesgos asociados a las fuertes lluvias pronosticadas para este miércoles, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó la activación de la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Además de las precipitaciones, se espera posible caída de granizo y vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora que podrían provocar la caída de árboles, lonas y otros objetos.
La Alerta Amarilla permanecerá vigente hasta las 23:00 horas de este 5 de agosto en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Sin embargo, las autoridades podrían actualizar el nivel de riesgo o extender la Alerta Amarilla en caso del recrudecimiento de las condiciones meteorológicas.
Al mismo tiempo, Protección Civil activó la Alerta Naranja por vientos con rachas de hasta 69 kilómetros por hora, entre las 17:00 y 20:00 horas, en las siguientes demarcaciones:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza
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cehr