Protección Civil alerta por lluvias intensas en ocho estados del país

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a reforzar las medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias de entre 50 y 75 milímetros en regiones de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas durante este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó las precipitaciones más intensas en el sur y suroeste chihuahuense, el noreste y este sinaloense, así como el noroeste, oeste y centro duranguense. El temporal también alcanzará el sur nayarita, el occidente jalisciense, la zona central y occidental guerrerense, además de áreas de Oaxaca y Chiapas.

Tras varias semanas de humedad constante, los suelos presentan menor capacidad para absorber agua, de acuerdo con la dependencia. Esta condición eleva el riesgo de inundaciones urbanas, deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, además de problemas en las redes de drenaje.

💧 Un drenaje limpio beneficia a toda la comunidad. Evita que los residuos lleguen a las coladeras y ayuda a reducir riesgos. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NEzmTkNHrl — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 4, 2026

Chubascos con acumulados de 25 a 50 milímetros afectarán sectores de Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Mientras que Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo recibirán volúmenes de cinco a 25 milímetros.

Ante esas condiciones, Protección Civil pidió evitar el cruce de ríos, arroyos, vados o calles inundadas, tanto a pie como en automóvil. La corriente puede arrastrar personas y vehículos, incluso cuando el nivel parece bajo.

Quienes habiten cerca de cuerpos de agua deben vigilar cualquier aumento, localizar rutas hacia sitios elevados y conocer la ubicación de refugios temporales. La autoridad también recomendó preparar una mochila de emergencia con documentos oficiales, linterna, radio portátil y artículos básicos de primeros auxilios.

Para reducir bloqueos en alcantarillas, la dependencia solicitó retirar basura, hojas secas, tierra, plásticos u otros objetos de la vía pública. También exhortó a consultar canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante cambios repentinos en el entorno.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



La CNPC llama a la población a reforzar medidas preventivas ante el pronóstico de fuertes lluvias.



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LMCT