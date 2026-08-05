Ricardo Anaya pide revisar alcance de lineamientos sobre derechos de las audiencias

Ricardo Anaya Cortés, coordinador de los senadores del PAN, en entrevista con medios el 5 de agosto de 2026.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, cuestionó los lineamientos sobre derechos de las audiencias por las sanciones económicas que podrían aplicarse a los concesionarios por contenidos que la autoridad considere falsos.

El legislador señaló que las disposiciones contemplan multas de hasta uno por ciento de los ingresos de los medios, por lo que consideró necesario revisar su alcance y las atribuciones que tendrá la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

“Cuando dicen que es un lineamiento administrativo, lo único que están señalando es que no es una ley”, afirmó Anaya Cortés al señalar que las disposiciones pueden ser emitidas por el Ejecutivo sin pasar por una votación en el Congreso.

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El coordinador parlamentario del PAN sostuvo que las sanciones podrían representar montos importantes para los medios de comunicación. “Estamos hablando de decenas de millones de pesos que pueden imponer en multas”, señaló.

PAN expresa preocupación ante lineamientos

Anaya Cortés también cuestionó que la autoridad reguladora tenga facultades para determinar si los contenidos difundidos por radio y televisión son verdaderos o no, y sostuvo que su partido dará seguimiento a la aplicación de los lineamientos.

El senador expresó su preocupación por los posibles efectos que los nuevos lineamientos podrían tener en la libertad de expresión y en la cobertura periodística. Afirmó que, desde su perspectiva, las disposiciones pueden generar incentivos para que los medios eviten publicar determinados contenidos ante el riesgo de recibir sanciones.

“¿Cuál va a ser la consecuencia si se aprueban estos lineamientos? Uno, pues el silenciamiento de los periodistas y de la oposición, callarlos. Pero dos, la autocensura” Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado



Ricardo Anaya afirmó que los medios podrían optar por modificar sus contenidos para evitar multas que, dijo, podrían ser suficientemente elevadas para afectar su operación.

“Nosotros rechazamos tajantemente los lineamientos en los términos que hoy están redactados”, reiteró.

Morena acusa al PAN y PRI de impulsar una ‘narrativa falsa’ de censura

Por otra parte, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, defendió los lineamientos sobre derechos de las audiencias y rechazó que contemplen sanciones por los contenidos editoriales de los medios de comunicación.

El legislador acusó al PAN y al PRI de recurrir a una “narrativa” de desinformación para cuestionar las nuevas disposiciones.

“Se han construido una historia que, de veras, yo estoy anonadado: ‘Es que se va a censurar y no se va a permitir que ahora se diga la verdad o la mentira’. Falso, se puede decir lo que sea” Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena en la Cámara de Diputados



Ávila Anaya sostuvo que las multas no están relacionadas con las opiniones o líneas editoriales de los medios, sino con tres obligaciones: contar con un código de ética, designar un defensor de las audiencias y establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.

“No existen las multas por contenidos editoriales”, afirmó.

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cehr