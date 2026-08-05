Maestros repiten examen de USICAMM; esta es la nueva fecha

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) aplicó el examen de promoción horizontal el pasado 1 y 2 de agosto; y debido a que enfrentaron fallas e irregularidades, reprogramaron la aplicación.

Las y los docentes compartieron que la USICAMM les envió un correo informando que realizará una reprogramación de la promoción horizontal el próximo 9 de agosto para quienes lo solicitaron, esto debido a las incidencias que se presentaron con los profesores de primaria.

Durante la aplicación del examen de promoción horizontal, la USICAMM detectó conductas indebidas por parte de las y los docentes que lo presentaron, por lo que se les canceló la prueba.

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Correo de USICAMM ı Foto: Redes Sociales

USICAMM publica fotografías de profesores

Luego de las pruebas presentadas el 1 de agosto, la USICAMM informó que entre los 52 mil 974 profesores que presentaron la prueba “se identificaron conductas indebidas y se dieron de baja”.

Adicionalmente, la USICAMM publicó fotografías de algunas de las personas que identificaron realizando actividades indebidas: “Recordamos que las conductas indebidas son motivo de baja, en las imágenes les compartimos ejemplos de algunas personas que tuvieron comportamiento inapropiado durante la aplicación”.

Reporte de USICAMM ı Foto: Redes Sociales

En las fotografías difundidas por la USICAMM se puede apreciar a dos docentes que utilizaron su teléfono celular para posiblemente tomarle fotografías a la prueba o para hacer trampa.

Además, se puede observar que una docente utilizó una fotografía impresa y la colocó frente a la cámara de su dispositivo mientras realizaba el examen; sin embargo, se puede apreciar a otra persona en la esquina superior derecha sosteniendo la imagen.

Actualmente las capturas de pantalla difundidas por la USICAMM ya no se encuentran en sus redes sociales, pero los internautas recuperaron las imagenes y externaron sus opiniones al respecto.

Mientras que algunos usuarios de redes sociales consideraron que el publicar fotografías de quienes cometieron actos indebidos durante las pruebas era una medida que podía brindar transparencia al proceso, otros señalaron negativamente la acción de la USICAMM.

Apuntaron que; pese a que las medidas tomadas fueron las adecuadas, el publicar la cara de las personas a las que les cancelaron la prueba vulneraba su privacidad pues los exhibía públicamete en redes sociales.

Este suceso logró captar la atención de los internautas rápidamente, pues se desató mientras la UNAM atravesaba una crisis por la aplicación de exámenes en línea para ingresar a licenciatura.

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