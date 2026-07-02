Maestros mexicanos: SEP y SNTE acuerdan basificaciones y fin de Usicamm

El secretario Mario Delgado Carrillo encabezó la mesa de negociaciones para resarcir las demandas históricas de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública.

Las maestras y maestros de México verán mejoras significativas en sus condiciones laborales y salariales. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han refrendado su compromiso para fortalecer los derechos y el bienestar de los educadores del país.

Esto incluye aumentos salariales, certeza laboral mediante basificaciones y una ruta clara para eliminar la controvertida Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Destacan respaldo del gobierno a la profesión docente

Durante una reunión de trabajo celebrada en la Ciudad de México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, destacaron estos avances, subrayando el respaldo del gobierno a la profesión docente.

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Entre los acuerdos clave, sobresale un incremento salarial sustancial para el magisterio: un 10 por ciento en 2025 y un 9 por ciento adicional en 2026. Esta medida busca recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas. Delgado Carrillo afirmó que hoy se tiene una ruta clara de recuperación salarial.

En cuanto a la estabilidad laboral, un millón 200 mil docentes ya han recibido su base, lo que les otorga certeza y mejores condiciones. Esta iniciativa, según el titular de la SEP, marca el fin de la persecución laboral.

Otro punto crucial es la propuesta de eliminar la Usicamm. El secretario Delgado Carrillo invitó a los profesores a participar activamente en este proceso, asegurando que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quiere que esta reforma surja de los propios trabajadores de la educación.

Abordan fortalecimiento de las pensiones

La reunión también abordó el fortalecimiento de las pensiones. El Fondo de Pensiones para el Bienestar se robustece para asegurar jubilaciones dignas. Adicionalmente, se discutió la propuesta de la Presidenta para crear una aseguradora pública, con el fin de garantizar que puedan contribuir directamente a sus cuentas individuales.

Tuvimos una reunión de trabajo con la Dirigencia Nacional y Secretarios Generales del #SNTE para hacer un balance de cómo nos fue este ciclo escolar y los retos que tenemos a futuro.



En este encuentro conversamos sobre la consigna: sin educación no hay transformación, por ello… pic.twitter.com/0IRnmUMFZv — Mario Delgado (@mario_delgado) July 2, 2026

Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE, reconoció que muchos de los criterios que afectaban las condiciones del magisterio han sido superados gracias a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al trabajo de las y los servidores públicos de la SEP.

Estas acciones complementan otras políticas educativas implementadas durante el ciclo escolar 2025-2026, como la eliminación de la comida chatarra en escuelas y la estrategia "Vive saludable, vive feliz“, que ha valorado a 10.8 millones de niñas y niños.

El SNTE, como representación legal y legítima del sector educativo, ha sostenido 117 reuniones con autoridades educativas estatales y federales en todo el país para atender las demandas de los maestros, buscando soluciones coordinadas y colaborativas.

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JVR