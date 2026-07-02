Sheinbaum da mensaje de tranquilidad a empresarios, tras negativa de EU a prorrogar TMEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció un mensaje de tranquilidad y expectativas positivas a empresarios de los principales sectores del país, en medio de la negativa de Estados Unidos a que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) se extendiera por 16 años más allá de su fecha original.

La tarde de este jueves, la mandataria recibió en Palacio Nacional a líderes de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación Immex, como parte de los objetivos para fomentar más inversiones y mejores empleos.

A la salida del encuentro, Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), compartió que el mensaje de Sheinbaum Pardo fue seguir adelante con el Plan México, cuidar las inversiones, pero también el de tranquilidad ante este contexto, al asegurar que se tiene la certeza de que el TMEC continuará.

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“El mensaje de la Presidenta es: vamos a trabajar sobre el plan México, sigamos cuidando las inversiones, démosle tranquilidad. Si lo vieron con los mercados, los mercados no cambiaron, ¿por qué? porque tenemos una certeza para que México siga avanzando con el tratado”, declaró.

Recibí en Palacio Nacional a empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, Immex.



A través del Plan México fomentamos más inversiones y mejores empleos. pic.twitter.com/cSU0w7BWav — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 3, 2026

Sostuvo que del lado empresarial se confía en la certidumbre que sostuvo la mandataria, porque además la expectativa es que en algún otro momento se pueda retomar el plan para que el TMEC sí se extienda.

“Los puntos más importantes fue inversiones, como nos sentíamos con el tema de la respuesta del tratado. Coincidimos 100% que esto que nos está pasando sí nos va a dar certeza porque tenemos una garantía de 10 años que tenemos si esto fuera así del tratado, una revisión anual y en un descuido en algún inter ahí se vuelve a reactivar por otros 16”, declaró.

Humberto Martínez, presidente de Index Nacional, consideró que aún con la incertidumbre que se percibió en torno al T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha realizado un buen trabajo.

“Ustedes saben la incertidumbre que hay con la cuestión del T-MEC. Pero el Secretario de Ebrard está haciendo excelente trabajo, y, por lo pronto, va a seguir el TMEC y, cuando menos, 10 años más”, dijo.

Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, tampoco expresó inquietud alguna, pues a pesar de que no se concretó una prórroga, la situación actual es positiva y no hubo reacción alguna en los mercados.

“No hay mundo ideal, pero estamos bien, estamos bien, como ustedes ven, los mercados no reaccionaron, todo sigue igual, estamos bien. Podemos estar mejor, sí, pero estamos muy bien. Certidumbre hay, vienen inversiones nuevas”, sostuvo.

Aunque afirmó que los aranceles impuestos por la unión americana al acero y al aluminio sí afecta a su sector, se expresó positivo porque las negociaciones siguen adelante y se espera que la situación mejore.

En otro punto, consideró que la coordinación con la Federación es “extraordinaria” y como parte de ello se programó una nueva reunión dentro de dos meses para evaluar los resultados.

En torno al cuidado de las inversiones, lo que se abordó fue la puesta en operación de la Ventanilla Única, con la que se redujeron los trámites con los que deben cumplir las empresas que quieran inyectar capital en México.

En el encuentro en el salón Tesorería también estuvo presente el secretario de economía, Marcelo Ebrard Casaubón; Altagracia Gómez Sierra, asesores empresarial de la Presidenta, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino; Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, así como directores de empresas manufactureras, de transformación y maquiladoras.

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MSL