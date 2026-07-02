Sheinbaum descarta nerviosismo para economía mexicana ante nuevas condiciones del T-MEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya nerviosismo para la economía mexicana, a raíz de que Estados Unidos se abstuviera, por ahora, de prorrogar por 16 años adicionales a lo establecido el Tratado Comercial que se tiene junto a Canadá, el T-MEC.

Luego de que en el inicio formal de la revisión al convenio comercial de Norteamérica, el equipo de la unión americana expresó su negativa a ampliar la duración de este tratado, la mandataria mexicana destacó que la decisión no tuvo repercusiones mayores en el mercado.

Durante su conferencia de prensa, resaltó que el tipo de cambio mantuvo estabilidad en el último día, ya que la depreciación observada para el peso fue “menor” y lo cual, argumentó, no necesariamente se debió al anuncio de Estados Unidos.

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Comparó que la moneda mexicana incluso se encuentra en indicadores más favorables respecto a temporadas agudas, como lo fue la pandemia de Covid-19.

“Aquí subió, o sea, hace un año estaba todavía más alto que lo que está ahora y ahora en realidad, como bien dice el secretario de Economía, en realidad no hubo un cambio. Se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos y no hay un nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”, sostuvo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se manifestó en el mismo sentido, al señalar que la postura expresada por el equipo de Donald Trump era la esperada, por lo que no tomó a los mercados por sorpresa.

El Secretario de Economía en la Mañanera de CSP. ı Foto: Captura de pantalla.

Por ese mismo motivo, desestimó que habrá repercusiones a los términos que hoy incluye el TMEC.

“Entonces, estas revisiones anuales no van a afectar en nada en general todo el contenido del tratado. Yo pensaría que no, porque además ya lo esperaba el mercado. Si hubiese sido distinto, ayer habrías tenido una situación mucho muy diferente en cuanto al tipo de cambio, en cuanto a reacción de los mercados. Eh, no fue así, ¿por qué? Porque ya lo asumen o lo habían previsto como el más posible desenlace”, comentó.

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FGR