T-MEC no se renueva, pero sigue vigente hasta 2036 con revisiones anuales

Tal como se esperaba, el gobierno de Donald Trump decidió no renovar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y aseguró que seguirá en conversaciones con sus socios para abordar las deficiencias del acuerdo, así como los déficits que sostiene con ambos. Con esta decisión, el acuerdo continúa funcionando hasta 2036 con reuniones anuales.

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, dijo que la decisión ya estaba descontada por parte de los mercados, por lo que no vislumbraba imprevistos en la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) al país; no obstante, expertos y empresarios refirieron que la decisión sí se traduce en mayor incertidumbre para la llegada de capitales de mediano y largo plazo.

35 mil 028.1 mdd fue el monto de las ventas de Canadá a EU

“Pensaría que el mercado ya asumió que va a ser una revisión anual. Es decir, no es una sorpresa. Es algo que ya se había predicho o previsto, y por lo tanto, la tendencia que ves en la Inversión Extranjera Directa, no creo que sufra un cambio”, indicó, al añadir que los resultados que se tengan tras la tercera ronda bilateral entre México y EU el 20 de julio, ayudarán a dar mayor certeza.

Previamente, la Presidenta Claudia Shienbaum Pardo aseguró en su conferencia matutina que aunque el vecino tomara la decisión de no prorrogarlo, el tratado continuaría durante los próximos 10 años, hasta 2036 cuando concluya su vigencia, aunque si antes se reúnen los países y deciden renovarlo, se podrá hacer.

65 mil 110.2 mdd, el déficit de EU con México a abril

“Si Estados Unidos no envió la carta el día de hoy de que quiere una prórroga de 16 años, el Tratado se mantiene hasta su vigencia, que son los próximos 10 años. Y en todo caso, habría una revisión cada año”, sintetizó la mandataria.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidió en que acuerdo permanecerá vigente hasta 2036 y las revisiones se harán bajo sus “propias disposiciones”, por lo que, bajo esos términos, habrá certidumbre y confió en que pronto se tendrá un “T-MEC fortalecido” que brinde oportunidades para la inversión y fortalezca las cadenas de valor.

Asimismo, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) destacó que en las próximas rondas de negociación del acuerdo comercial se deben preservar las reglas de origen para fortalecer la competitividad de la región y no afectar las cadenas productivas y exhortó a que se “privilegie” la certidumbre jurídica. Ya que la región tiene un intercambio de dos billones dólares al año.

EU no renueva el T-MEC; inicia con reuniones anuales ı Foto: Especial

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincidió en que las revisiones anuales ya se tenían previstas; sin embargo, comentó que el hecho de que se extienda la incertidumbre puede afectar en la “planeación de inversiones” de empresas que participan en las cadenas de valor de los tres países, en tanto la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) lamentó la decisión del gobierno estadounidense, ya que “no reconoce” el proceso de integración que se ha dado entre los tres países por más de 30 años y que ha beneficiado a las naciones y reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno de México para “generar respuestas que sean aceptables para las tres partes”.

En tanto, la American Chamber of Commerce México dijo que la prioridad sigue siendo la extensión por 16 años para “consolidar el marco comercial sólido, competitivo e integrado” en la región.

POSIBLES ESCENARIOS. El Artículo 34.7 del acuerdo señala que si en la reunión de los primeros seis años del tratado una de las partes decide no prorrogar la vigencia, la comisión conformada por los tres países se reunirá anualmente por el resto del plazo de vigencia.

Este periodo de transición funciona como una ventana de negociación, ya que permite que, en cualquier momento antes de la expiración definitiva del tratado, las partes puedan llegar a un consenso, otorgar su confirmación por escrito y salvar la prórroga automática de los 16 años adicionales.

ATRACCIÓN DE CAPITALES. En entrevista con La Razón, Josafat Hernández, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que esta modificación que abre un periodo de revisiones anuales generará que el mecanismo pierda “funcionalidad” y se genere incertidumbre que, eventualmente, EU podría capitalizar para lograr la relocalización de cadenas de valor en ese país. El experto dijo que sería una forma de presión para las empresas, si buscan menor incertidumbre, la respuesta es construir sus plantas productivas en ese país. Además, sostuvo que aunque la IED que llega al país sí tendrá afectaciones, no será “tan estrepitosa con fugas de capital”.