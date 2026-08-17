Acusa IP repunte en la extorsión; delito alcanza máximo de 11 años

Más de 90% de ilícitos no se denuncian

El delito de extorsión en México aumentó en el primer semestre del año a su nivel más alto en los últimos 11 años, un ilícito que “no da tregua”, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Cifras del Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que seis mil 562 víctimas se registraron en la primera mitad del año, un incremento de 9.17 por ciento respecto al año anterior.

“México necesita instituciones que respondan con eficacia y una aplicación efectiva de la ley, porque proteger a las personas y a las empresas también significa garantizar las condiciones para invertir, trabajar y construir un mejor futuro”, señaló Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex.

12 entidades llegaron a su nivel máximo de víctimas de extorsión

El representante empresarial sostuvo que, además del incremento anual, en la comparación semestral respecto de los últimos seis meses de 2025 hubo un alza de 551 víctimas, lo que significó que en 19 entidades del país se notara un crecimiento y 12 de ellas alcanzaran su máximo histórico de víctimas en los últimos 11 años.

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Las 12 entidades que llegaron a su máximo histórico en la comparación anual de los primeros seis meses del año fueron Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, y Tabasco.

20 municipios tienen la mayor tasa de extorsión en 8 estados

Añadió que el problema es mayor porque según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor del 97 por ciento de los casos de extorsión no se denuncian ni se registran, por lo que los datos del SESNSP sólo representan el 3.0 por ciento del fenómeno.

“Ante este escenario, el Monitor de Seguridad de Coparmex da seguimiento a la incidencia delictiva nacional, estatal y municipal para analizar su impacto en empresas y ciudadanía. Estos resultados confirman la urgencia de fortalecer la estrategia contra la extorsión, que continúa creciendo y adoptando nuevas modalidades”, destacó Sierra Álvarez.

El Dato: Alrededor de 13 estados superan el promedio nacional de 14% en proporción de extorsión tentativa.

De acuerdo con la Data Coparmex, las entidades con una mayor variación anual, en los primeros seis meses del año fueron Chihuahua con dos mil 325 por ciento, al pasar de cuatro a 97 víctimas; Zacatecas, 551.4 por ciento de 35 a 228 personas; Yucatán, 400 por ciento al pasar de uno a cinco casos y Tabasco con un alza de 184.2 por ciento, de 82 a 233 asuntos.

Asimismo, destacó que en la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes hubo entidades con mayores registros: Morelos con 18.8 por ciento; Querétaro, 15.5 por ciento; Zacatecas, 13.2 por ciento; Ciudad de México, 12.7 por ciento y Baja California Sur, 12.4 por ciento.

El Tip: A partir de 2026 se desagregan, por primera vez, los subtipos del delito de extorsión, para tener mayor detalle.

Los datos de la organización empresarial arrojaron que en el primer semestre del año ocurrieron seis mil 562 delitos de extorsión, pero del total 67.19 por ciento fueron por medios como Internet, redes sociales, teléfono o celular; el 18.87 por ciento fue presencial; 10.12 por ciento fue por tentativa de extorsión por otros medios, 10.12 por ciento y tentativa de extorsión presencial, 3.83 por ciento.

“Mientras otros delitos disminuyen, la extorsión continúa al alza. En Coparmex también encontramos nuevas formas de este delito. Siete de cada 10 extorsiones son a distancia a través de llamadas, Internet o redes sociales” agregó.

La concentración territorial también es significativa, ya que 10 de los 20 municipios que registran una mayor tasa de ilícitos, se ubican en dos entidades: Guanajuato, con cinco municipios, y Ciudad de México, con cinco alcaldías.

El municipio con la tasa más alta del país es Cuautla, Morelos, con 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes.

De igual forma se dio a conocer que existen nuevas modalidades de extorsión. En el acumulado del semestre, de acuerdo con la nueva metodología “Registro Nacional de Incidencia Delictiva”, 70 por ciento son extorsiones a distancia, mediante Internet, redes sociales o teléfono, mientras que dos de cada 10 responden a delitos presenciales y el resto corresponde a tentativas.

Además, 13 entidades superan el promedio nacional de 14 por ciento en tentativas, entre ellas Campeche, Aguascalientes y Tabasco, lo que también refleja diferencias en la adopción del nuevo criterio de registro. Durante el primer semestre de 2026, la extorsión fue el único delito que va al alza.

En contraste, los demás ilícitos registraron disminuciones: asesinato, con una baja de -29.6 por ciento; homicidio doloso, con -30.1 por ciento; feminicidio, con -10.7 por ciento; secuestro, con una baja de 25.3 por ciento; robo a negocio, con una caída de 7.3 por ciento; robo a transportista (-19.4 por ciento) y robo de vehículo (-16.9 por ciento).

“Desde Coparmex exigimos homologar las legislaciones locales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión; crear y fortalecer unidades especializadas en las fiscalías estatales; dar seguimiento a estas medidas en nuestros centros empresariales; instalar inhibidores en los centros penitenciarios para impedir extorsiones y verificar que las autoridades implementen las medidas establecidas por la ley”, indicó