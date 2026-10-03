G7 libera 100 millones de barriles para intentar frenar escalada de petroprecios

El presidente Trump y líderes del G7, en reunión del 15 de junio, en Francia.

El Grupo de los Siete (G7), integrado por los países más industrializados, informó el viernes que planea liberar 100 millones de barriles de petróleo y productos combustibles en las próximas semanas, comenzando con cantidades “sustanciales” de diésel luego que el combustible alcance recientemente precios récord en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la liberación de diésel ocurrirá “de manera inmediata”, repitiendo la promesa del G7 de comenzar “de inmediato” con una “liberación sustancial adelantada” del combustible dentro de los próximos 20 días y el resto durante cuatro meses.

El Dato: Trump también se comunicó con líderes del G7 para negociar la liberación de las reservas europeas de diésel.

Trump y su Partido Republicano enfrentan presión para abordar la alza de precios antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se realizarán el 3 de noviembre. Los índices de aprobación del presidente sobre la economía cayeron a un nuevo mínimo, según una encuesta de AP-NORC, ya que la guerra con Irán y sus disputas comerciales han incrementado los precios en Estados Unidos del petróleo y otros bienes.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos y en el extranjero se han disparado durante la guerra, que ya ha durado ocho meses, un costo que Trump ha dicho repetidamente que vale la pena a fin de asegurarse de que Irán no obtenga armas nucleares. El promedio nacional de un galón de diésel en Estados Unidos fue de 6.37 dólares el viernes, según AAA, tras alcanzar un récord de 6.52 dólares el 22 de septiembre. Los precios del diésel también han alcanzado récords en Europa.

La liberación de diésel en Europa podría significar menos exportaciones de diésel desde Estados Unidos, lo que podría bajar los precios entre 25 y 50 centavos por galón después de unas semanas, dijo Michael Lynch, miembro distinguido de la Energy Policy Research Foundation, una institución de investigación no partidista centrada en energía y economía.

Francia ostenta la presidencia rotatoria del G7 e hizo el anuncio en un comunicado difundido tras conversaciones por videoconferencia que presidió el mandatario Emmanuel Macron. Los países del G7 son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y EU, además de la representación de la Unión Europea.

La liberación se producirá tras un anuncio de marzo de que los países miembros de la Agencia Internacional de Energía liberarán 426 millones de barriles de petróleo y productos para estabilizar el mercado petrolero. Los países de la Unión Europea comprometieron alrededor de 92 millones de barriles, una promesa ponderada hacia productos refinados elaborados a partir de crudo como el diésel.

“Esta decisión común y esta unidad deben hacer bajar los precios”, subrayó Macron. “Los volúmenes que estamos liberando también deberían añadir liquidez al mercado y hacer bajar los precios”.

Algunos republicanos en Estados Unidos habían pedido que Trump prohibiera las exportaciones estadounidenses de diésel para intentar bajar los precios internos. Pero en su comunicado, el G7 indicó que el grupo, del que forma parte Estados Unidos, también acordó no limitar las exportaciones de energía entre sus integrantes.

“Reafirmamos nuestro compromiso de abstenernos de imponer restricciones a las exportaciones de energía y productos energéticos entre los países del G7 y exhortamos a todos los productores a abstenerse de imponer prohibiciones que podrían agravar las tensiones del mercado”, se indica en el documento.

Trump sostuvo una conversación durante la noche con Macron, quien preside el G7, sobre la necesidad de abordar el aumento de los precios del combustible y la disponibilidad de productos petrolíferos, según la Embajada de Francia en Estados Unidos. Macron presidió el viernes la videoconferencia de líderes del G7 para debatir el tema.