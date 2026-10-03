Corregirán recorte de más de 70% a seguridad aérea en presupuesto

Jesús Esteva, titular de la SICT, ayer en el 48 Aniversario de Seneam.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aseguró que los recursos destinados a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) para 2027 serán superiores a los aprobados este año, pese a que el proyecto presupuestal enviado al Congreso plantea una reducción de más de 70 por ciento para ambos organismos.

El titular de la dependencia, Jesús Antonio Esteva Medina, aseguró que ya existe un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para modificar los montos originalmente propuestos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, por lo que señaló que espera que en los próximos días se emita un documento que permita a los legisladores realizar la reasignación correspondiente.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, para el programa Aeropuertos Eficientes y Competitivos se solicitaron mil 114.5 millones de pesos, cifra que representa una disminución real de 75.7 por ciento respecto de lo autorizado para 2026.

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En particular, para Seneam se contemplan 926.4 millones de pesos, una reducción de 75.3 por ciento respecto de los 3 mil 750.5 millones de pesos autorizados para 2026, mientras que para la AFAC la propuesta asciende a 175.4 millones de pesos, lo que implica un recorte de 73.3 por ciento frente a los 657.5 millones del ejercicio vigente.

El funcionario sostuvo que la petición de recursos para ambos organismos rondaría, alrededor de los 2 mil millones de pesos en conjunto, aunque evitó precisar el monto definitivo hasta contar con la confirmación de Hacienda.

“Nosotros ya lo tenemos, pero esperaría yo a tener la cifra definitiva, pero cuenten con que es suficiente y es superior a lo que se asignó el año pasado”, señaló el funcionario.

Ante los cuestionamientos por las reducciones planteadas, Esteva Medina adelantó que también se trabaja con Hacienda en una alternativa que permita garantizar anualmente el financiamiento de las dos instituciones, sin depender únicamente de ajustes posteriores a la presentación del proyecto presupuestal.

Entre las posibilidades que se analizan está permitir que ambos organismos aprovechen directamente los recursos que generan por sus operaciones y servicios.

“Buscaremos tener un mecanismo donde cada año se asegure un presupuesto a partir de algún mecanismo que logremos formalizar con la Secretaría de Hacienda”, explicó.

El compromiso presupuestal ocurre mientras México espera los resultados de la auditoría realizada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), previstos para el próximo 14 de octubre, a partir de los cuales las autoridades mexicanas tendrán 90 días para atender las eventuales observaciones.

Respecto de las razones por las que inicialmente se propusieron reducciones superiores a 70 por ciento, el secretario dijo desconocerlas, aunque insistió en que los montos incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos no representan necesariamente los recursos definitivos que recibirán los organismos durante el siguiente ejercicio fiscal.