Marcelo Ebrard afirma que revisión del T-MEC permitirá aumentar inversiones

El Secretario de Economía en la Mañanera de CSP.

El Gobierno federal consideró que la revisión anual del T-MEC permitirá a México atraer más inversiones, al mantener vigente el acuerdo hasta 2036 y abrir una agenda común con Estados Unidos para reducir la dependencia de importaciones de otras regiones.

Así lo aseguró este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien sostuvo que la continuidad del Tratado y la relocalización de cadenas productivas en Norteamérica darán al País una oportunidad para aumentar su crecimiento económico.

“El tener vigente el Tratado y una agenda común con Estados Unidos para reducir dependencia hacia el exterior, hacia otras regiones, son para México una buena posibilidad de inversión”, afirmó Ebrard.

Marcelo Ebrard este jueves en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

“Pienso que México va a tener una oportunidad muy importante en estos años para aumentar su importancia y su crecimiento económico”.

Marcelo Ebrard mencionó que la principal incertidumbre para México era la posibilidad de que Estados Unidos se retirara del acuerdo, escenario que -dijo- no se prevé tras la reunión trilateral realizada ayer.

“La mayor incertidumbre se derivaba del retiro de Estados Unidos del Tratado, cosa que es lo que nos ha preocupado desde que se inició la actual Administración. Ese escenario veo que ya no es lo que debemos esperar”, señaló esta mañana en Palacio Nacional, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El Secretario explicó que Washington busca rehacer sus relaciones comerciales bajo una política de protección a su industria nacional, pero aseguró que México conserva una condición preferencial frente a otros socios comerciales de Estados Unidos.

“México ha conseguido la relación mejor o preferencial con los Estados Unidos y la tenemos que mantener”, sostuvo.

Marcelo Ebrard indicó que las revisiones anuales permitirán discutir puntos específicos y no una renegociación integral del acuerdo en cada encuentro.

Explicó que Estados Unidos planteó 54 asuntos el año pasado y otros 11 este año, mientras México buscará reducir los aranceles impuestos por Washington a autos, acero y aluminio mediante la Sección 232.

Marcelo Ebrard aseveró que México defenderá a los sectores que enfrenten mayores afectaciones por esos gravámenes, en particular a la industria automotriz.

“Una planta automotriz en México no puede y no debe pagar más que una planta que está en Corea del Sur, en Japón, en Europa o en algún país de África”, afirmó.

Marcelo Ebrard señaló que México propondrá aumentar la producción regional de medicamentos, penicilina, semiconductores y otros insumos que actualmente se importan de Asia.

“Si queremos reducir déficit, si queremos resolver este tema, lo que necesitamos hacer es producir más en Norteamérica, tanto México como Estados Unidos, para no importar tanto de algunas cosas”, planteó.

La primera revisión formal se realizará el 20 de julio, cuando una delegación estadounidense viaje a México para definir los temas, objetivos, fechas y alcances de las conversaciones.

Marcelo Ebrard agregó que los tres países aún pueden acordar en cualquier momento ampliar por otros 16 años la vigencia del T-MEC, si consideran resueltas las preocupaciones que motivaron las revisiones anuales.

Conferencia en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

El Secretario de Economía manifestó que los mercados ya anticipaban que Estados Unidos no extendería de inmediato el T-MEC por otros 16 años y que optaría por iniciar el proceso de revisión previsto en el propio acuerdo.

“Yo diría que el mercado, por decirlo así, ya tiene descontado que va el proceso de revisión porque así está pactado en el Tratado”, sostuvo.

Marcelo Ebrard señaló que la falta de una reacción adversa en el tipo de cambio y en los mercados financieros reflejó que el desenlace de la reunión trilateral ya era considerado como el escenario más probable.

“Si hubiese sido distinto, ayer habías tenido una situación mucho muy diferente en cuanto a tipo de cambio, en cuanto a la reacción de los mercados. No fue así, porque ya lo asumen o lo habían previsto como el más posible de desenlace”, explicó.

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