Suman 43 rescates de la Defensa en Venezuela; sólo dos personas vivas

Desde su despliegue la semana pasada, la Secretaría de la Defensa Nacional ha conseguido concretar 43 rescates entre los escombros que dejaron los terremotos que azotaron Venezuela.

Al inicio de su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso un balance de las labores realizadas por los militares mexicanos que se enviaron para auxiliar a la población y que hasta ahora han logrado el rescate de dos personas vivas, 40 cuerpos recuperados y un perro rescatado.

Información oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Además, ya van 71.2 toneladas de ayuda enviada, entre lo que además están cinco plantas de energía y 80 kg de ayuda médica de la Cruz Roja, 13.2 toneladas de medicamentos.

La mandataria comentó que se enviará un barco de la Secretaría de Marina con el acopio de víveres que se ha hecho en distintas partes del país.

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FGR