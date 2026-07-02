Ya suman 2,295 muertos y se agrava en Venezuela emergencia humanitaria

La emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se profundiza mientras el país entra en una fase de atención prolongada para los sobrevivientes. La cifra de personas fallecidas aumentó a dos mil 295 y los heridos son 11 mil 267, de acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Las labores de rescate continúan en zonas colapsadas, aunque con el paso de los días disminuyen las probabilidades de hallar personas con vida, mientras crecen las necesidades médicas, humanitarias y de alojamiento.

En ese sentido, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en memoria de las víctimas y reiteró que el gobierno concentra sus esfuerzos en la protección de la población afectada. “En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, señaló en X.

El Dato: El Ejército de EU dijo que dos mil militares de ese país se encuentran en Venezuela y que estarán mientras sea necesario. “Hay más vidas que podemos salvar”.

En otro mensaje añadió: “Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro”.

El Ministerio de Comunicación difundió imágenes de la funcionaria en recorridos por hospitales y en un sobrevuelo en helicóptero sobre las zonas más dañadas, donde continúan las labores de atención a damnificados.

1 semana se cumplió de los terremotos dobles ayer

CRISIS SANITARIA. Una semana después de los sismos, la emergencia sanitaria es uno de los principales desafíos. Médicos y organizaciones humanitarias advierten que el riesgo ya no se limita a los rescates, sino a las infecciones derivadas de heridas no atendidas, la falta de medicamentos, el acceso limitado a agua potable y las condiciones insalubres en los refugios.

Miles de personas permanecen en albergues improvisados o en la calle tras perder sus viviendas. En muchos casos, los espacios no cuentan con separación por género ni servicios sanitarios adecuados, lo que incrementa la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes.

3 mil rescatistas hay en Venezuela

El jefe de la unidad de traumatología del Hospital del Oeste Dr. José Gregorio Hernández en Caracas, Eugenio Cova, explicó que el centro recibe decenas de lesionados graves, pese a la escasez de insumos quirúrgicos básicos como tornillos, placas y gasas médicas.

“Ya pasamos el período de los traumas complejos, que van a seguir llegando, pero ahora vienen complicados con infecciones”, advirtió.

Las autoridades han reconocido daños en al menos 38 hospitales en todo el país, lo que limita la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Asimismo, la organización Plan International alertó sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en los refugios. De acuerdo con estimaciones de Unicef, alrededor de 680 mil menores forman parte de los 1.8 millones de personas que requieren asistencia humanitaria en Venezuela.

La ONG señaló que en muchos albergues las familias comparten espacios sin condiciones mínimas de privacidad o seguridad, lo que incrementa riesgos de violencia, abuso y estrés psicológico.

En ese sentido, Geraldine Gómez, consultora de la organización, relató que en algunos refugios las familias se organizan para dormir por turnos ante el temor de que menores puedan quedar desprotegidos durante la noche.

En tanto, Plan International pidió priorizar los espacios seguros, la atención psicosocial, la prevención de violencia de género, la reunificación familiar y la continuidad educativa, además de distribuir insumos básicos y apoyar en comunidades afectadas.

APOYO INTERNACIONAL. Aunque la ventana crítica de supervivencia suele ser de 48 a 72 horas, equipos de más de dos decenas de países continúan las labores de búsqueda. En días recientes aún se han registrado rescates con vida, incluido un niño que permaneció seis días bajo los escombros.

Las autoridades reconocen que miles de personas siguen desaparecidas. Una base de datos no gubernamental contabiliza más de 40 mil 600 personas sin localizar, lo que mantiene a familias enteras en incertidumbre mientras esperan información junto a edificios colapsados.

Habitantes de zonas afectadas en La Guaira denunciaron desorganización en las primeras horas de la emergencia y señalaron que muchas tareas de rescate fueron asumidas por vecinos y equipos extranjeros ante la falta de recursos.

Angélica Mundrain, quien espera recuperar los cuerpos de tres familiares atrapados en un edificio frente al mar, aseguró que la ausencia de maquinaria pesada retrasa las labores en su zona y expresó sentirse sin apoyo institucional. Otros residentes también cuestionaron que algunos edificios donde vivían personas con vínculos oficiales recibieran atención más rápida que otros sectores igualmente dañados.

En tanto, el profesor David Smilde, de la Universidad de Tulane, señaló que la crisis expuso limitaciones estructurales del Estado venezolano para responder a emergencias, vinculadas a la reducción del personal público, bajos salarios y falta de protocolos operativos.

En contraste, la presidenta encargada afirmó que el gobierno mantiene supervisión directa de las labores de atención y recuperación.

Estados Unidos, por su parte, informó que su participación evoluciona hacia una etapa de recuperación sin abandonar el rescate. El encargado de Negocios en Caracas, John Barrett, detalló que más de 310 especialistas en búsqueda y rescate participan en las operaciones, junto con apoyo logístico y más de 300 millones de dólares en ayuda humanitaria.

Indicó que las prioridades inmediatas incluyen refugio para desplazados, retiro de escombros, acceso a agua potable, saneamiento e inicio de reconstrucción, luego de que se reportaran 189 edificios colapsados y 173 viviendas con daños graves en La Guaira.