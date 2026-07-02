“Cuba se está acercando a nosotros”

EN MAYO, Donald Trump aseguró que tomaría el control de Cuba “casi de inmediato” y añadió que primero terminaría con el “trabajo” en Irán.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que Cuba se acerca a la órbita de Estados Unidos, en un contexto marcado por nuevas sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro contra la cúpula política de la isla, impuestas hace casi un mes.

“Cuba, después de muchas, muchísimas décadas, se está acercando a nosotros”, dijo el magnate durante la inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt en Medora, Dakota del Norte.

Las declaraciones se producen tras una serie de medidas contra compañías que prestan servicios en la isla. La Casa Blanca reforzó el bloqueo al crudo y amplió sanciones a entidades extranjeras que operen en sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Además, el gobierno estadounidense informó sobre la detención de Carlos Antonio Lloga Domínguez, señalado como agente subversivo extranjero que, junto a su esposa e hijo, espera la conclusión de procedimientos de expulsión del país.

El Departamento de Estado lo vincula con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP, considerado por Washington como una organización de influencia e inteligencia del régimen cubano. En su discurso, Donald Trump también destacó acciones de su administración en Venezuela e Irán.