Diálogo entre EU e Irán avanza positivamente

UN SOLDADO israelí trabaja en un tanque cerca de la frontera con Líbano, ayer.

Qatar reportó ayer “avances positivos” en las reuniones indirectas realizadas en Doha entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, en conversaciones mediadas por autoridades qataríes y pakistaníes, con el objetivo de dar seguimiento a un proceso diplomático sobre temas de seguridad y el programa nuclear iraní.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, informó en X que los encuentros se realizaron de forma separada, sin contacto directo entre ambas delegaciones, y que las conversaciones se desarrollaron con la participación de mediadores de Qatar y Pakistán.

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De acuerdo con el funcionario, las reuniones dieron continuidad a un encuentro previo de alto nivel en Suiza. Además, señaló que se prevé una nueva ronda de diálogo “lo antes posible”, una vez concluidas las ceremonias fúnebres programadas en Irán entre el 4 y el 9 de julio en distintos puntos del país y en Irak.

A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los contactos con Irán avanzan de manera positiva, destacó los progresos en torno a la “desnuclearización”, aunque sin ofrecer detalles adicionales sobre las conversaciones indirectas celebradas en la capital qatarí.

“La desnuclearización de Irán está avanzando bien. Han mantenido reuniones muy buenas, y ya veremos”, dijo desde la base de Andrews. Añadió que el proceso se desarrolla en buenos términos y que existe disposición.

Por su parte, el vicepresidente de EU, JD Vance, señaló que las conversaciones “van bien” y que los equipos técnicos ya discuten detalles junto con mediadores. Indicó que el tema nuclear será uno de los ejes principales en las siguientes etapas del diálogo.

En contraste, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que su país responderá de forma “inmediata y contundente” ante cualquier ataque israelí.