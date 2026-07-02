Criptomonedas elevan fortuna de los Trump

EL REPUBLICANO consiguió millones de dólares en demandas a empresas de medios de comunicación que temían perder sus licencias de transmisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ingresos por más de mil 400 millones de dólares obtenidos el año pasado a través de los negocios de criptomonedas de su familia, de acuerdo con su más reciente declaración financiera presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental. Los documentos muestran que los activos digitales se convirtieron en su principal fuente de ingresos, por encima de buena parte de su histórico negocio inmobiliario.

La declaración señala que las empresas vinculadas al magnate recibieron cerca de 800 millones de dólares de World Liberty Financial, firma de criptomonedas fundada junto con sus hijos. De ese monto, más de 520 millones provinieron de la venta de criptomonedas y otros 250 millones correspondieron a la venta de participaciones en la empresa.

El Tip: El informe anual, de más de 900 páginas, reveló que Trump encontró nuevas fuentes de riqueza en 2025, lo que plantea interrogantes sobre su beneficio del cargo.

El republicano también reportó alrededor de 635 millones de dólares por la venta de sus monedas tipo meme con su imagen. Además, CIC Digital LLC obtuvo más de 600 millones de dólares gracias a la comercialización de estos activos. Sin embargo, el valor de los tokens y de las monedas cayó de manera importante después de las ventas.

El formulario de divulgación, de 927 páginas, refleja el crecimiento del patrimonio del mandatario estadounidense desde su regreso a la Casa Blanca en 2025. Por su parte, Forbes estima actualmente su fortuna en unos seis mil millones de dólares, frente a los dos mil 300 millones calculados un año antes.

4.7 mdd ganó Donald Trump en biblias, guitarras y relojes

Según estimaciones de Reuters, la familia Trump ha ganado al menos dos mil 300 millones de dólares con proyectos relacionados con criptomonedas desde 2025. Durante ese periodo, el gobierno impulsó medidas favorables para la industria, como nuevas reglas para las criptomonedas estables y una menor supervisión federal.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, rechazó que exista algún conflicto de interés y afirmó que ni el presidente ni su familia han incurrido ni incurrirán en esas prácticas. Sostuvo que todas las decisiones de la administración se toman en beneficio del pueblo estadounidense.

Aunque la Casa Blanca asegura que los negocios son administrados por los hijos del mandatario mediante un fideicomiso, Donald Trump es el beneficiario final de los ingresos.

Además de las criptomonedas, el presidente reportó más de 80 millones de dólares por acuerdos con empresas de medios y 52 millones por licenciar su nombre a desarrolladores inmobiliarios extranjeros. También obtuvo ingresos por la venta de relojes, biblias, tenis y otros artículos con la marca Trump.

En tanto, los campos de golf y complejos turísticos superaron los 500 millones de dólares en ingresos durante 2025. Mar-a-Lago elevó sus ingresos de 50 a 77 millones de dólares, mientras que el club de golf de West Palm Beach también registró un incremento.

El exdirector interino de la Oficina de Ética Gubernamental, Don Fox, señaló que los presidentes están exentos de las leyes federales sobre conflictos de interés, pero consideró que el caso demuestra la necesidad de impulsar reformas para limitar las inversiones que puede mantener.

Mientras tanto, los inversionistas que compraron activos registraron fuertes pérdidas.