El Tratado entre México, EU y Canadá se mantiene hasta el 2036: Presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene hasta el 2036, con revisiones anuales en las que, aseguró, se continuará buscando las mejores condiciones para el país, además de que se impulsará la producción de contenidos nacionales.

“Es muy importante, el tratado se mantiene hasta 2036. En cualquier momento los tres gobiernos pueden decir: ‘se prolongan otros 16 años’. En estos 10 años siguientes y las revisiones anuales, son revisiones que tienen que ver con esta visión de los Estados Unidos de mayor proteccionismo. Y nosotros estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país y poder contribuir para fortalecer el contenido regional y disminuir el contenido que viene de otras partes del mundo. Y hay certidumbre en la inversión”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que el peso se mantiene fuerte frente al dólar, por lo que hay certidumbre para las inversiones y en la economía mexicana.

“No hubo un cambio. Se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos y no hay nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”, destacó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que llegará a México, el próximo 20 de julio, una delegación estadounidense para continuar con las conversaciones acerca del T-MEC.

Al respecto aseguró que no se esperan modificaciones sustantivas y se mantendrá el objetivo de que la relación comercial con Estados Unidos sea la mejor respecto a otros países.

“La estrategia que está siguiendo la Presidenta Sheinbaum respecto a la administración Trump es una de las más exitosas entre todos los demás países, esto es objetivo no lo digo solo porque sea el secretario de Economía, te lo digo como mexicano. No tiene sentido discutir eso, no tiene sentido esperar que le vaya mal a México, nos va a ir bien, le está yendo bien a México, tienes no solo la evidencia del tipo de cambio, las exportaciones, por supuesto que esperaríamos pronto tener otras cosas positivas”.

“Pero el camino en el que va México y el hecho de que ayer se los haya dicho, el tratado va a estar vigente hasta 2036 es algo muy relevante. La certidumbre que tenemos respecto a todos los demás países también es un valor importante. Yo diría que podemos tener un optimismo razonable, fundamentado de que vamos en una dirección correcta”, señaló.

El titular de Economía puntualizó que México es uno de los pocos países con un Tratado vigente, por lo que la vigencia del T-MEC, y que tenga un sistema de revisiones, otorga certidumbre.

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