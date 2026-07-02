Sheinbaum afirma que ‘es seguro visitar el país’ ante alerta de viaje de Reino Unido

Ante la alerta de viaje que Reino Unido emitió para su población que decida visitar México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay ningún problema y que se puede viajar a México con seguridad.

En el marco del próximo partido que disputará la Selección Mexicana y la de Reino Unido el domingo, el Ministerio de asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo británico alertó a sus ciudadanos por los crecientes reportes de robo de celulares, así como de bebidas adulteradas en la Ciudad de México. Asimismo, se informó a su población de las muertes registradas durante los festejos sobre Paseo de la Reforma.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana descartó riesgos.

Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema Claudia Sheinbaum



🔴 "Es seguro visitar México, no tienen ningún problema", afirma Sheinbaum tras alerta de viaje emitida por Reino Unido previo al próximo juego en el Estadio Azteca.



La presidenta @Claudiashein dijo que tras las 4 muertes durante los festejos se instalarán más pantallas en… pic.twitter.com/mMoteJuLVw — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) July 2, 2026

Además, comentó que a partir de los incidentes registrados este martes, el gobierno de la Ciudad de México ya tomó medidas para descentralizar los puntos en donde los habitantes se concentran para ver el partido y celebrar.

“A partir de lo que ocurrió el eh el martes, de la celebración eh y el lamentable fallecimiento de tres personas, de cuatro personas, desde el Gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma”, dijo.

Sheinbaum Pardo exhortó a que la afición mexicana que actúen con responsabilidad y que eviten consumir bebidas alcohólicas en exceso.

“Y al mismo tiempo el llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, pues actuar de manera responsable. Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable”, declaró.

Afirmó que la administración Federal se mantiene en contacto con el gobierno capitalino, en caso de que se requiera algún apoyo como parte de los operativos a realizarse el domingo.

No obstante, refirió que el plan no es hacer un despliegue policial cuantioso ya que no se puede exponer a los policías a intentar contener a más de un millón de personas que se espera se concentren en los festejos en el centro de la ciudad

“Es muy difícil, digamos, poner policías para de alguna manera contener a un millón de personas. Hay policías para orientar principalmente y varias autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros para poder estar orientando a la afición, a los que van a ver el partido en Reforma. Y a todos hacer un llamado a actuar de manera responsable”, recalcó.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT