‘Jugaron con el corazón’: Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por triunfo ante Ecuador

La Presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al equipo de México por su triunfo ante Ecuador en el Mundial 2026. La mandataria envió un breve mensaje para celebrar con los mexicanos este momento histórico para el equipo nacional en una Copa del Mundo.

En su cuenta de X, Sheinbaum llamó a la gente a no dejar de creer y destacó la alegría y emoción que provocó el equipo mexicano en los aficionados.

"Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!“, escribió la Presidenta en la red social.

Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. 🇲🇽 🫶🏽 Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 1, 2026

Sheinbaum asistió al Parque Tezozómoc para ver el partido, ahí estuvo acompañada de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con quien se ha reunido anteriormente para disfrutar de los partidos de la Selección.

La mandataria estuvo viviendo la emoción del Mundial 2026 al máximo y es que en su cuenta de X, mientras se llevaba a cabo el partido, compartió un video del momento en el que celebró el gol de Julián Quiñones, el cual provocó un enorme festejo que hasta fue detectado por el sismógrafo.

“Ganó México”: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum salió del Parque Tezozómoc festejando la victoria de México. A la mandataria se le pudo ver muy feliz y sonriendo por el partido y resumió la emoción con unas breves pero significativas palabras para la afición: “Ganó México, ganó México”, dijo, mientras saludaba a los fans del futbol que le solicitaban fotografías.

▶️ #VIDEO | ¡“GANÓ MÉXICO, GANÓ MÉXICO!”



Con evidente emoción, la Presidenta salió del Deportivo Tezozomoc celebrando el triunfo del Tricolor. Entre sonrisas y entusiasmo, exclamó con fuerza: “¡Ganó México, ganó México!”, sumándose a la alegría de la afición por la clasificación… pic.twitter.com/sTUn7gPki6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

Los festejos de los mexicanos están a todo lo que da en toda la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia lanzaron fuegos pirotécnicos, mientras que la Torre Latinoamericana se iluminó con un emotivo mensaje: “Sí se puede”.

México avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, este partido es histórico porque el equipo nacional llegó famoso quinto partido, esta es la tercera vez que lo logra, la primera ocasión fue en 1970 y la segunda fue en 1986, en ambas fue anfitrión del evento deportivo.

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