Luisa Alcalde expone ‘ecosistema digital de derecha’ contra gobierno de Claudia Sheinbaum

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, durante la conferencia "Derecho de Réplica" en Palacio Nacional, el 12 de agosto de 2026.

La Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, expuso un “ecosistema de amplificación digital” relacionados con la derecha, dentro del que fueron señalados medios de comunicación, redes de cuentas anónimas y bots a los que atribuyó la difusión de publicaciones para criticar al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia “Derecho de Réplica”, que encabeza cada miércoles, la funcionaria expuso los resultados de un monitoreo realizado entre el 1 de enero y el 8 de agosto en plataformas digitales, a partir del que se detectó una organización distribuida en cuatro “capas” para difundir información con la que se lanzan señalamientos, acusaciones y cuestionamientos a la administración federal .

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, durante la conferencia "Derecho de Réplica" en Palacio Nacional, el 12 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Gobierno identifica cuentas contra gobierno de Sheinbaum

En un primer nivel, se consideraron 54 cuentas con 282 mil 866 publicaciones en estos siete meses, pertenecientes a medios de comunicación, periodistas, analistas a los que señalan de originar y legitimar mensajes contra el gobierno, por medio de investigaciones, noticias y opiniones.

En la segunda capa se identificaron 32 cuentas de personajes políticos, con 67 mil 215 publicaciones, entre ellos el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; el expresidente Felipe Calderón Hinojosa; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entre otros miembros de partidos opositores, a los que se les adjudica la difusión de interpretaciones que retoman, respaldan para “politizar” la información difundida por la primera capa.

La tercera “capa” está conformada por 34 cuentas “de ataque”, con 213 mil 580 publicaciones. Ya se considera que son perfiles anónimos, al no pertenecer a personalidades públicas, y cuya función es “saturar” de información, pues se encontró que en promedio realizan una publicación cada 33 segundos.

La última capa es considerada un “anillo de amplificación” basado en bots, con 560 mil 520 cuentas y 22 millones 690 mil publicaciones para repetir las publicaciones de las 3 “capas” anteriores.

Un análisis al comportamiento de los bots, explicó, sólo se ha conseguido geolocalizar a poco más de ocho millones, en donde se encontró que los principales países de origen, además de México, son Estados Unidos, España, Argentina, Venezuela y Colombia.

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cehr