Diego, el primer aspirante en terminar el examen de control de la UNAM: ‘fue un poco complicado’ | VIDEO

Diego fue el primer aspirante en terminar el examen de control de la UNAM, el 12 de agosto de 2026.

A un par de horas de que iniciara la aplicación del controvertido examen de control para ingresar a licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó al primer aspirante en concluir la prueba presencial en la sede de León, Guanajuato.

Se trata de Diego Estrada Miranda, aspirante a la licenciatura en Historia del Arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia, quien reconoció que el examen “fue un poco complicado”, aunque consideró se trata de un tamiz “seguro” y “muchísimo más justo”, luego de las irregularidades detectadas en los resultados del concurso de selección realizado por primera vez en línea.

“Son conocimientos que ya tenía, conocimientos que ya sabía y los temas que venían, por lo menos los que a mi me tocaron, fueron un poco diferentes a los que vi la primera vez en el examen”, comentó el joven estudiante al salir del salón habilitado en el Hotel Real de Minas, donde, en punto de las 17:00 horas, los primeros 501 aspirantes comenzaron la prueba.

Él es Diego, el primer aspirante que terminó el Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato: “Me sentí confiado porque contesté lo que ya sabía”. Quiere estudiar la licenciatura en Historia del Arte en la ENES Morelia. pic.twitter.com/usrQ3MWzjX — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el aspirante indicó que el examen se realizó en una computadora y reiteró que la aplicación presencial fue “muchísimo mejor” que la primera a distancia.

“Todo bien, mejor, muchísimo mejor, más transparente”, afirmó Diego, quien espera igualar los 68 aciertos que obtuvo en la prueba en línea.

Respecto al examen de control, la UNAM precisó que las y los aspirantes dispusieron de tres horas para responder los 120 reactivos mediante una tableta electrónica sin conexión a internet y bajo supervisión constante.

Primer día del examen de control presencial de la UNAM en León, Guanajuato, el 12 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

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