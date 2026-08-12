Entre nervios y repaso de última hora, UNAM arranca aplicación de examen de control en León

Inicia aplicación de examen de control a aspirantes a la UNAM, en León, Guanajuato, el 12 de agosto de 2026.

Con agobio, nervio, repaso de último minuto y la esperanza de contestar correctamente a cada uno de los 120 reactivos, fue como aspirantes a una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ingresaron este miércoles a la aplicación del examen de control con el que la casa de estudios definirá quienes tendrán un lugar en sus aulas, luego de que los altos puntajes de la prueba en línea despertaron sospechas de trampas.

A las 17:00 horas de este 12 de agosto inició la jornada en la primera de las cuatro sedes que la UNAM habilitó: en el Hotel Real de Minas, del municipio de León, Guanajuato, en cuyo interior pudo observarse la instalación de mesas rectangulares, cubiertas con manteles sobre los que fueron colocados equipos de cómputo, para una jornada que este jueves concluirá a las 20:00 horas.

Sin aclarar si este examen se aplicaría en papel, la UNAM recordó a los aspirantes que dispondrían de tres horas para responder a las preguntas, que no podrían ingresar con teléfonos celulares durante y que no se permite el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes.

Pasado el mediodía, en el exterior de esta sede comenzó a formarse la fila de jóvenes aspirantes que acudieron con su hoja de registro y la incertidumbre sobre cómo resultará su desempeño en esta prueba presencial.

Gran parte asistió en compañía de familiares, al tratarse de aspirantes provenientes de distintas entidades del país, como Michoacán, Chiapas, Querétaro y otros.

Imágenes al exterior del hotel mostraron a algunos aspirantes repasando apuntes y lecciones de diversas disciplinas, en un intento por afianzar conocimientos sobre los que persistían dudas.

Comienzan a entrar aspirantes a la @UNAM_MX a la primera sede del examen de control, en León, Guanajuato. pic.twitter.com/PijCYpwq2N — Rafael Montes (@rafagaonline) August 12, 2026

La aplicación en esta sede continuará el jueves con tres turnos más: de 09:00 a 12:00; de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas. En este lugar se esperaba la asistencia de 2 mil 777 personas; sin embargo, al corte del martes se tenía confirmada la participación de 2 mil 122.

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cehr