Más de 13 mil aspirantes contemplados siguen fuera del proceso de examen de control de la UNAM

Aspectos de la Torre de Rectoría de la UNAM, en Ciudad Universitaria.

A un día de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inicie la aplicación del examen de control para definir el ingreso de una nueva generación a sus planteles, más de 13 mil aspirantes que estaban contemplados para la presentación de esta prueba siguen fuera del proceso porque aún no concretan el trámite.

Al anunciar las fechas para la aplicación del examen que decidió aplicar ante la sospecha de trampas cometidas por los aspirantes durante la prueba en línea, la institución confirmó que tenía contemplados a 58 mil 783 participantes.

Sin embargo, en el último corte de este 11 de agosto se reportó que 45 mil 463 han descargado su cita para presentar la prueba en la sede, día y hora que les corresponde, lo que a su vez significa que 13 mil 320 aún se encuentran fuera del proceso.

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Esto no significa que sea el número definitivo de aspirantes que hayan renunciado a buscar un lugar en esta casa de estudios, ya que en la convocatoria se especificó que la plataforma para generar y descargar la cita permanecerá abierta hasta un día antes de la fecha de aplicación que corresponda a la sede asignada.

Aplicación del examen de control inicia mañana en Guanajuato

La UNAM habilitó cuatro sedes en los estados de Baja California, Guanajuato, Oaxaca y la Ciudad de México, donde se aplicarán las pruebas de manera calendarizada entre el 12 y 19 de agosto.

Para la primera fecha, tocará el turno a quienes fueron citados en el Hotel Real de Minas, en la colonia Bugambilias del municipio de León, cuya expectativa era recibir a 2 mil 777 aspirantes entre el 12 y 13 de este mes; sin embargo, hasta este martes el registro lo hicieron 2 mil 122, es decir, 655 contemplados no acudirían.

Para el primer día de la prueba sólo se habilitó el turno vespertino, de las 17:00 a las 20:00 horas; el jueves sí se contará con los tres turnos, de 9:00 a 12:00; de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Protesta de aspirantes seleccionados en la UNAM contra examen de control, el 3 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

La Universidad recordó que todas las personas aspirantes que deben llevar una identificación oficial vigente, el comprobante de su cita impresa y llegar puntualmente una hora antes del inicio de su examen para realizar el registro de ingreso sin contratiempos.

“Cada examen consta de 120 reactivos y los jóvenes dispondrán de un tiempo máximo de 3 horas para responderlos. Las y los aspirantes no podrán usar teléfonos celulares durante la prueba y no se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes”, remarcó la UNAM.

Nuevo examen, tras sospechas por resultados de prueba en línea

A lo largo de las últimas dos semanas, La Razón ha dado cuenta de los diversos escenarios que se generaron, ante la puesta en duda de la integridad del examen que la máxima casa de estudios aplicó por primera vez en línea, a partir de las sospechas de trampa en las que habrían incurrido aspirantes que en esta generación obtuvieron puntajes muy por encima de lo habitual.

Este diario publicó en su edición de este martes las historias de aspirantes que, a pesar de tener disposición a presentar la segunda evaluación para ingresar a la UNAM, tenían duda sobre si conseguirían su objetivo, debido a problemas como falta de recursos para movilizarse hasta las sedes donde fueron citados.

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cehr