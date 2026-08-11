Van por último intento de evitar la nueva prueba

En un último intento por impedir que la máxima casa de estudios aplique el examen de control y respete los lugares asignados con base en los resultados de la prueba en línea, un desangelado grupo de aspirantes seleccionados protestaron en Ciudad Universitaria.

La movilización fue convocada por grupos de WhatsApp, donde ya se advertía casi una nula respuesta por parte de los centenares de miembros que, en otro momento, sostuvieron la inconformidad contra los cuestionamientos que se desataron en el debate público contra la integridad del proceso de admisión.

La cita fue alrededor del mediodía en el estacionamiento de la Biblioteca Central, en donde apenas se percibió la presencia de un pequeño grupo de jóvenes que, ya con desánimo, se mantuvieron frente a la Torre de Rectoría en espera de que alguien más se sumara.

Contrario a las movilizaciones de la semana pasada, personal de Rectoría se acercó pronto para brindarles atención y recibir el pliego petitorio con el que los aspirantes reiteraron que la aplicación del examen de control resulta violatorio de sus derechos para el acceso a la educación.

Entre los inconformes asistieron aspirantes que sí resultaron seleccionados y que se dijeron dispuestos a presentar el examen de control.

El Tip: Al menos cuatro recursos contra la prueba han sido rechazados; el examen presencial será para 58,783 aspirantes.

“Bueno chicos, esto fue todo lo que pudimos hacer. Este es nuestro último intento para buscar que se anule la validez del resultado del examen de control para los aspirantes seleccionados. A partir de aquí, sólo queda esperar la respuesta de la universidad”, escribieron en un mensaje para quienes les acompañaron.

Un par de jóvenes, denunció que, al entrar en “TU SITIO”, (el espacio para tramitar la realización del examen presencial en cuatro sedes que arranca este miércoles), el sistema no les permitió inscribirse para la prueba de control.