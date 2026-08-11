Costo de traslado frena a aspirantes de UNAM

La lejanía y la carencia de recursos económicos para trasladarse hasta el punto en donde fueron citados a presentar el examen de control se encuentran entre los motivos principales por los cuales algunos aspirantes han desistido de luchar por un lugar dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mauro, aspirante a la Licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias, a la que resultó seleccionado con 109 aciertos, explicó a La Razón que es originario de Chiapas, pero, para la presentación del examen, fue citado en el estado de Oaxaca. Antes de que se emitiera una resolución por parte de la institución para resolver la controversia, viajó hasta la Ciudad de México para conocer al que ya consideraba su nuevo hogar académico.

El Dato: La movilización fue la tercera protesta de los inconformes desde que la UNAM anunció una nueva evaluación presencial tras detectar irregularidades en el examen de admisión.

Sin embargo, ahora que se determinó la aplicación de una nueva prueba, tiene que buscar la manera de volver a su estado y trasladarse al Hotel San Felipe, en San Felipe del Agua, en Oaxaca, donde la aplicación será este próximo jueves.

“Soy de Chiapas y viajé a CDMX antes que suspendieran y pasara todo esto. Yo no me niego a presentar de nuevo el examen. Volví a bajar a Chiapas para ir hasta Oaxaca el jueves. Pienso que no me conviene ir hasta allá”, señaló.

Otro estudiante, cuyo nombre reservó por privacidad, reclamó que su cita fuera asignada en Oaxaca, cuando él también es de Chiapas. Comentó que, por cercanía, le sería más fácil trasladarse hasta la capital del país. Externó su preocupación respecto al tiempo, pues a pesar de que en distancia pareciera más cerca la sede oaxaqueña, el tiempo de traslado en autobús es mayor y, además, no hay una amplia disponibilidad de horarios en las centrales camioneras, por lo cual esperaría que la casa de estudios contemplara otras sedes.

“Parece ilógico, porque geográficamente sí está más cerca, pero las horas en autobús son muchas, aparte de que la disponibilidad de las corridas es limitada… No me niego a presentar de nuevo el examen, pero que nos den opciones de sede”, dijo.

Las dificultades no sólo son para quienes habitan en el interior de la República, sino también para los jóvenes capitalinos que buscan alternativas para no desistir de alcanzar la meta de estudiar en la máxima casa de estudios.

Dentro de los grupos de estudio se asoman publicaciones con las que jóvenes desahogan su preocupación porque, a días de que inicien sus exámenes, aún no juntan el dinero para pagar un boleto hacia sedes como Oaxaca y Guanajuato.

En otros casos, como el de Rafael García, el desistimiento a seguir con el proceso es definitivo. Aunque aseguró que no incurrió en ninguna trampa y tenía el deseo de presentar el examen de control, ya no continuará debido a imposibilidades económicas que no le permiten pagar su traslado a Oaxaca.

“Me mandó a Oaxaca y, por mis posibilidades económicas, no puedo ir. Yo no hice trampa y quedé seleccionado. Quería repetir mi examen, hasta emocionado estaba, pero la vida es injusta. Fui a CU, mandé correos y no me dieron ninguna solución”, dijo.

Algunos aspirantes indicaron que se someterán a la prueba de control; sin embargo, no descartan realizar acciones legales si el resultado cambia su condición de ingreso. Fomentar una protección colectiva es una de las opciones que examinan.

Además, señalaron que ciertos aspirantes que creen que cumplen con los requisitos no han recibido cita para tomar la evaluación. Denunciaron que ya se ha establecido comunicación a través de los canales institucionales habilitados, pero siguen esperando una respuesta.

Van por último intento de evitar la nueva prueba

| Por Yulia Bonilla |

En un último intento por impedir que la máxima casa de estudios aplique el examen de control y respete los lugares asignados con base en los resultados de la prueba en línea, un desangelado grupo de aspirantes seleccionados protestaron en Ciudad Universitaria.

La movilización fue convocada por grupos de WhatsApp, donde ya se advertía casi una nula respuesta por parte de los centenares de miembros que, en otro momento, sostuvieron la inconformidad contra los cuestionamientos que se desataron en el debate público contra la integridad del proceso de admisión.

Una joven estudiante, durante una protesta en Ciudad Universitaria, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

La cita fue alrededor del mediodía en el estacionamiento de la Biblioteca Central, en donde apenas se percibió la presencia de un pequeño grupo de jóvenes que, ya con desánimo, se mantuvieron frente a la Torre de Rectoría en espera de que alguien más se sumara.

Contrario a las movilizaciones de la semana pasada, personal de Rectoría se acercó pronto para brindarles atención y recibir el pliego petitorio con el que los aspirantes reiteraron que la aplicación del examen de control resulta violatorio de sus derechos para el acceso a la educación.

Entre los inconformes asistieron aspirantes que sí resultaron seleccionados y que se dijeron dispuestos a presentar el examen de control.

El Tip: Al menos cuatro recursos contra la prueba han sido rechazados; el examen presencial será para 58,783 aspirantes.

“Bueno chicos, esto fue todo lo que pudimos hacer. Este es nuestro último intento para buscar que se anule la validez del resultado del examen de control para los aspirantes seleccionados. A partir de aquí, sólo queda esperar la respuesta de la universidad”, escribieron en un mensaje para quienes les acompañaron.

Un par de jóvenes, denunció que, al entrar en “TU SITIO”, (el espacio para tramitar la realización del examen presencial en cuatro sedes que arranca este miércoles), el sistema no les permitió inscribirse para la prueba de control.