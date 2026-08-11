México ofrece apoyo al país sudamericano tras sismo de 7.4

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia activó este lunes una respuesta de México en dos frentes. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso a disposición del país sudamericano “todo el apoyo que requiera”, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abrió un canal de emergencia para los connacionales en ese país y estableció contacto con la Cancillería colombiana.

La primera señal llegó desde Palacio Nacional, pocas horas después del movimiento telúrico con epicentro en San José del Palmar. La mandataria federal acababa de recibir el reporte cuando, a su entrada al Salón de Tesorería, confirmó que su gobierno mantenía comunicación con la representación diplomática mexicana. “Estamos atentos con la embajada y todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia”, declaró.

El Dato: El diputado Rubén Moreira pidió una oración por Colombia e instó a que “abracemos a nuestros hermanos que hoy sufren. Entendemos su dolor. Hoy todos somos Colombia”.

Hasta la tarde de este lunes, la Cancillería no tenía conocimiento de connacionales afectados. La dependencia estableció contacto con su contraparte colombiana y reiteró la disposición mexicana para auxiliar en las tareas que Bogotá considere necesarias, aunque todavía no detalló personal, equipo, víveres, recursos o capacidades específicas que podrían formar parte de esa asistencia.

Tras el terremoto, la Embajada de México en Colombia difundió un número de emergencia y pidió a los ciudadanos mexicanos seguir los canales oficiales. El mecanismo adquirió especial relevancia por las alteraciones en la movilidad aérea y la revisión de posibles daños en distintas zonas del territorio colombiano. La dependencia recomendó consultar directamente con las aerolíneas.

SOLIDARIDAD ı Foto: Especial

Condolencias. Desde el Congreso, las principales fuerzas políticas se sumaron a la reacción mexicana ante la emergencia. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lamentó las víctimas y los daños provocados por el terremoto.

“La fuerza, el carácter y la entereza de las y los colombianos los sacarán adelante”, escribió antes de cerrar su mensaje con una expresión de respaldo regional. “México, América Latina y el mundo entero estamos con ustedes”.

La diputada Noemí Luna, de Acción Nacional, calificó como “desgarradoras” las imágenes difundidas después del movimiento telúrico y envió “un abrazo fraterno” a la población colombiana.

Por separado, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Rubén Moreira, expresó condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y deseó una pronta recuperación a los heridos.

El diagnóstico más grave dentro de los pronunciamientos legislativos llegó de Pedro Vázquez González, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

El petista sostuvo que el terremoto había dejado más de un centenar de personas fallecidas, además de heridos, viviendas afectadas y familias que aún buscaban a sus seres queridos.

Al referirse a la magnitud de la emergencia, recordó que México ha enfrentado desastres similares y colocó la cooperación entre ambos países como parte de la respuesta. “A quienes hoy buscan a sus seres queridos, queremos decirles que no están solos”, expresó. También manifestó la disposición mexicana para acompañar a Colombia durante las tareas de atención, recuperación y reconstrucción. De igual modo, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, expresó su pésame al pueblo colombiano.

Expreso que, “desde México, los acompañamos y ojalá pronto puedan salir adelante ante este escenario que, por ser una consecuencia de la naturaleza, nadie puede prever ni su fuerza, ni su impacto, ni la generación de decesos que provoca, así es que, pues, desde aquí nuestro más sentido pésame”.

López Rabadán enfatizó que este tipo de fenómenos naturales obliga a la Cámara de Diputados a definir recursos para emergencias en el Presupuesto de Egresos para 2027 y a destinarlo para Protección Civil en casos de sismo.

Recordó que en los últimos años “se han casi eliminado los fondos y fideicomisos” destinados a la atención a desastres naturales y, ante la posibilidad de que un escenario como el ocurrido este lunes en Colombia se presente en México —país altamente sísmico, ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico—, consideró que será necesario que en el Congreso de la Unión “tengamos la conciencia de que en el próximo Presupuesto de Egresos, podamos tener claramente un presupuesto definido” para desastres naturales, como los sismos.

Añadió que “los fondos, los fideicomisos que antes teníamos han sido modificados y han sido, lamentablemente, en muchas ocasiones, reducidos, casi eliminados, pero sí es obligado que esta Cámara de Diputados (reflexione), porque además es posible algún tipo de escenario así en nuestro país, porque ya lo hemos vivido”.

Este lunes, la Embajada Mexicana en Colombia reiteró a los mexicanos que se encuentren en el país seguir las indicaciones emitidas por medios oficiales y proporcionó un número de emergencia (+57 313 878 6028) en caso de requerir asistencia consular. Se estima que Colombia es hogar de 4 mil 507 mexicanos, la mayoría residentes de Bogotá, Medellín y Cali; hasta el momento la SRE no tiene reportes de connacionales afectados por el desastre natural.