En Guanajuato, nueva política e inversiones por 2,558 mdd

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó “Guanajuato Suma, un nuevo rumbo para nuestra gente”, la nueva política económica del estado que contempla 17 proyectos de inversión por dos mil 558 millones de dólares (mdd), que representan tres mil 567 nuevos empleos.

La estrategia busca llevar el desarrollo económico a más regiones del estado, fortalecer a las empresas locales, atraer industrias de mayor valor, desarrollar talento y convertir la inversión en mejores empleos e ingresos para las familias.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, ayer, al presentar el proyecto. ı Foto: Especial

Con ello, el estado de Guanajuato evoluciona su modelo económico para competir en una nueva era como líder del desarrollo económico, incluyente y con propósito con miras al 2050.

“Porque el futuro se construye colaborando, haciendo sinergias y trabajando en equipo. Hasta hoy hemos construido un exitoso modelo de colaboración entre gobierno, empresas y universidades. Ahora, queremos ir más lejos y dar un nuevo paso. Queremos sumar centros de investigación, organismos internacionales, inversionistas y nuevos actores que aceleren la innovación y el desarrollo”, afirmó.

Guanajuato Suma es la política económica con la que se atraerá nuevas inversiones, se desarrollará talento, se fortalecerá a las empresas locales y se llevará más oportunidades a todas las regiones.

Se busca que el desarrollo sea más equilibrado y que llegue a todos los municipios, con diversificación productiva y un impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), explicó.

La nueva política económica marca un cambio de época y será la hoja de ruta con la que el estado responde a los cambios de la economía mundial, impulsará nuevos sectores y convertirá la inversión en empleos de calidad, mejores ingresos, empresas locales más fuertes y oportunidades para todas y todos.

Guanajuato aprovecha tres décadas de crecimiento industrial, infraestructura, conectividad y atracción de inversiones y evoluciona ante fenómenos como el nearshoring, la Inteligencia Artificial (IA), la digitalización, la transición energética y la transformación de cadenas globales de suministro. La nueva política atiende desafíos como la concentración de la actividad económica en pocos municipios.

Su propósito es consolidar a Guanajuato como el principal ecosistema industrial de México y uno de los nodos de manufactura de alto valor más competitivos de América del Norte. El reto es pasar de competir por costos y capacidad manufacturera a hacerlo por conocimiento, innovación, talento y generación de valor.

Estos caminos permitirán atraer proyectos en sectores como centros de datos, semiconductores, IA, manufactura avanzada, dispositivos médicos, electromovilidad y energías limpias, sin dejar de fortalecer las vocaciones tradicionales.

La gobernadora destacó que, cuando Guanajuato suma talento, innovación e inversión, las oportunidades se multiplican, por ello, al 2030 se plantea alcanzar ocho mil millones de dólares de inversión acumulada y 50 mil nuevos empleos vinculados con los ejes estratégicos, además de atender a 14 mil Mipymes, certificar a siete mil proveedores locales y otorgar tres mil microcredenciales.

Además, la mandataria estatal anunció la llegada de 17 proyectos de inversión por dos mil 558 millones de dólares y tres mil 567 empleos comprometidos. Destacó la diversidad de las inversiones en la entidad en sectores: automotriz, minería, construcción, centros de datos, desarrollos inmobiliarios, hasta energía, etc. Así, este gobierno acumula 76 proyectos, seis mil 406.55 millones de dólares y 18 mil 811 empleos, que corresponden al 80.08 por ciento de la meta sexenal de inversión.

“Evolucionar es crecer, es mejorar y es superarnos a partir de lo que ya tenemos. A nuestra generación le corresponde ahora construir el Guanajuato del talento y la innovación, el Guanajuato del desarrollo inclusivo y sustentable, con propósito. El Guanajuato del futuro”, concluyó.

García Muñoz Ledo encabezó la inauguración de la planta de energía del Polígono Empresarial de San Miguel de Allende, desarrollada por Corral Energy, empresa mexicana especializada en infraestructura eléctrica para la industria, con una inversión superior a 45 mdd.