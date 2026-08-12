FGR despliega operativo contra huachicol, armas y narcotráfico en ocho estados

La Fiscalía General de la República (FGR) desplegó operaciones contra estructuras vinculadas con robo de hidrocarburos, tráfico de armas y narcotráfico internacional en ocho entidades del país entre el 9 y el 10 de agosto.

Esta jornada dejó a siete personas bajo custodia, entre ellas una presunta operadora de envíos de cocaína hacia Estados Unidos, Europa y Australia. Las autoridades también aseguraron más de 14 mil litros de combustible, armamento, vehículos, equipos electrónicos y varios inmuebles.

Al presentar el balance, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, sostuvo que la institución busca atacar estructuras completas a partir de investigaciones de inteligencia.

“La Fiscalía no se mide en el discurso, sino en los hechos. Nuestro compromiso es investigar para erradicar la impunidad, actuar con firmeza y servir, sin excepción, a la justicia del pueblo de México”, afirmó.

Personal de la @FGR_AIC de la #FGR, ejecutó cateos, aseguramientos y órdenes de aprehensión en ocho estados del país entre el 9 y 10 de agosto, en coordinación con el Ejército, la @GN_MEXICO_, la Armada de México y personal de la @SSPCMexico.

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Uno de los principales objetivos detenidos durante la jornada fue Gladys “N”, alias “La Patrona”, localizada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) la señala como posible responsable de la logística de una red que ocultaba cocaína mediante impregnación química en prendas de vestir para enviarlas por paquetería aérea al extranjero. Después de su captura, quedó a disposición de una autoridad judicial en Colima.

Ese expediente se extendió a tres propiedades ubicadas en Jiutepec, Morelos, Colima y Villa de Álvarez. Las investigaciones apuntan a una organización criminal transnacional relacionada con el traslado de narcóticos hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Durante los cateos, los agentes localizaron equipo de cómputo, documentación diversa y un arma larga.

Por otra vertiente, Mazatlán concentró el mayor aseguramiento de combustible. Personal federal encontró 14 mil 10 litros de hidrocarburo dentro de un inmueble, además de 15 contenedores, cuatro vehículos, 13 cartuchos y un cargador. En Nahuatzen, Michoacán, otra investigación por delitos de la misma naturaleza permitió localizar un tractocamión.

Cuatro órdenes relacionadas con armas de fuego se ejecutaron en igual número de entidades. Alex “N” quedó bajo custodia en Nuevo Progreso, Tamaulipas, por portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Luis “N” fue localizado en Tepeaca, Puebla, y Salvador “N” en Chicoloapan, Estado de México, ambos por portación sin licencia. Federico “N” enfrentó una orden en Tijuana, Baja California, por una probable violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Manzanillo abrió otro frente de la investigación. La AIC cateó dos inmuebles por un caso de robo y detuvo a Alejandro “N” y Gabriela “N”. En los sitios aseguró dos armas cortas, tres vehículos, 26 dispositivos electrónicos, 32 unidades de almacenamiento de datos, 28 tarjetas bancarias, tres rastreadores y dos inhibidores de señal.

Además, en Jiutepec, Morelos, agentes federales ejecutaron una orden de aprehensión contra Apolonio “N” por su probable responsabilidad en el uso indebido de credenciales de servidor público. La FGR no detalló el cargo que habría ocupado ni las circunstancias específicas relacionadas con el expediente.

Los operativos contaron con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Armada de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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MSL