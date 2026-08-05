Desmantelan 4 centros de huachicol en 3 estados

La Fiscalía General de la República (FGR) localizó y desarticuló cuatro centros presuntamente dedicados al procesamiento ilícito de combustibles en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos. Los cateos permitieron asegurar más de un millón de litros de petrolíferos, sustancias químicas, maquinaria, tanques de almacenamiento, equipo informático y documentación.

Dos de los inmuebles operaban en territorio potosino. El primer caso surgió tras denuncias sobre el ingreso de autotanques a una nave industrial en el municipio de San Luis Potosí. Agentes federales encontraron ocho depósitos con capacidad de 80 mil litros cada uno, cilindros horizontales y verticales, 894 contenedores de mil litros, una asfaltadora, generadores eléctricos y herramientas para tubería.

Predio usado para el procesamiento de crudo en Tizayuca, Hidalgo, ayer. ı Foto: Especial

Además, las autoridades hallaron entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una camioneta tipo pick up, computadoras, documentos y 40 cinchos de seguridad utilizados en escotillas de pipas.

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Otro de los operativos se realizó en la comunidad de Laguna de San Vicente, donde la FGR aseguró 18 tanques verticales y dos líneas destinadas a la producción de hidrocarburos. El despliegue también permitió localizar cerca de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, una muestra de ácido sulfúrico, frascos con sustancias de características similares y archivos relacionados con las actividades del sitio.

En un tercer operativo ubicado en Tizayuca, Hidalgo, personal federal intervino una instalación señalada por posibles labores de procesamiento. Dentro aparecieron 32 recipientes con capacidad de mil litros, otros 25 de cinco mil, así como 456 mil 300 litros de material que podría corresponder a hidrocarburo.

Finalmente, una denuncia alertó sobre el movimiento frecuente de pipas escoltadas por camionetas en un inmueble de Cuautla, Morelos. Habitantes de la zona reportaron un fuerte olor a combustibles y compuestos químicos. Durante la diligencia, el Ministerio Público recabó seis muestras de los depósitos, además de talones de cheques y diversa papelería.